Macri chateó con Bolsonaro para "pedirle perdón" por la frase de Alberto

El ex presidente Mauricio Macri intentó sacar provecho de un error que cometió el Presidente, quien ya se había disculpado.

Tras el pedido de disculpas del presidente Alberto Fernández por su frase "de dónde provienen los brasileros", el ex mandatario Mauricio Macri aprovechó la oportunidad le envió un mensaje de Whatsapp al presidente de Brasil Jair Bolsonaro, reconocido por sus declaraciones xenófobas, machistas y homoodiantes; para pedirle "perdón" por algo que el Jefe de estado argentino ya se había disculpado.

Fiel a su estilo ventajista, Macri le escribió un mensaje a Bolsonaro que decía: “Te quiero pedir disculpas en nombre del pueblo argentino y en nombre tuyo a todo el pueblo brasileño”.

Según reveló Infobae, Macri no hondó en detalles y "el ex mandatario fue una de las personas que se escandalizó con la polémica cita". “Esto va más allá de una relación personal entre ellos. Acá el vínculo de los Estados se encuentra por encima de todo y es algo que continúa vigente independientemente quién esté al frente del Poder Ejecutivo”, explicaron desde su entorno.

Bolsonaro respondió agradeciendo el mensaje y dejó en claro que "no tiene ninguna animosidad con la Argentina ni con su pueblo". Esta mañana, habló del tema con medios locales y explicó: ”No tenemos ningún problema entre nosotros ni con el pueblo argentino. Rivalidad con Argentina solo en el fútbol”.

No obstante, no dejó pasar la oportunidad y atacó a Venezuela: “El presidente de Argentina dijo que ellos vinieron de Europa y nosotros de la selva. Recuerdo cuando (Hugo) Chávez murió y asumió Maduro, que decía que hablaba con pajaritos en los que había encarnado la figura de Chávez. Para ellos, no hay vacunas".

La polémica la desató Alberto Fernández este miércoles, cuando en un acto público atribuyó erróneamente al escritor mexicano Octavio Paz una frase sobre el origen de los argentinos y los brasileños: “Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”, se equivocó el presidente. A las pocas horas, pidió disculpas por el comentario inapropiado en sus redes sociales.