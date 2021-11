El fallido de Macri en TN donde reconoce que estuvo mal ir al FMI

El ex presidente quiso culpar al peronismo, pero el inconsciente le jugó una mala pasada.

El ex presidente Mauricio Macri pronunció un terrible fallido cuando intentaba explicar por qué tomó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de 44.000 millones de dólares y atacar al gobierno nacional por la deuda contraída en pesos. Los periodistas del canal TN Nicolás Wiñazki y Carolina Amoroso no se percataron del error o no quisieron repreguntarle al ex jefe de Estado acerca del fallido pronunciado.

"Lo peor de todo Carolina (por la periodista Amoroso de TN) es haber ido al Fondo", llegó a decir Macri que rápidamente se recompuso para evitar dejar en evidencia el fallido. "Lo peor de todo es haber ido al G20 a echarme la culpa a mí y al Fondo", sostuvo.

"La última mentira es que la plata del Fondo se fugó. En abril del 2018 la deuda es la misma que en 2019, porque se pagó los bonos que se vencían", afirmó Macri.

El ex presidente intentó desmentir lo que había dicho hace menos de una semana en CNN cuando dijo que el dinero del FMI se había utilizado para entregarlo a los bancos, es decir para financiar la fuga de capitales.

Para el gobierno, ya se puede citar a indagatoria a Macri por el FMI

La Procuración del Tesoro presentó un escrito donde afirma que ya están dadas las condiciones para pedir la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri en la causa que investiga la supuesta maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado mediante la contratación de deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Cambiemos.

La presentación la hizo el procurador del Tesoro, Carlos Zannini con un escrito de diez páginas presentado ante la jueza María Eugenia Capuchetti. "Se encuentran reunidos elementos de juicio que justifican que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados, en especial respecto del presunto ilícito de malversación de caudales públicos”, explicó.

Zannini, junto con el subprocurador Horacio Pérez Diez, entregó como prueba la entrevista que el ex presidente Macri concedió a un canal de noticias de TV por cable en la que reconoció que el préstamo del FMI fue utilizado “para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir”.

“Sus propias manifestaciones denotan que el préstamo del FMI fue utilizado, precisamente, para un destino distinto del que fue previsto por el organismo internacional”, sostuvo el escrito de la Procuración al que tuvo acceso El Destape.