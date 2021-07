El comentario machista de Macri en España: "No lo aguanto más"

El ex presidente derrapó con una comparación machista y que es uno de los principales signos de violencia de género.

De vacaciones por Europa, el ex presidente Mauricio Macri se tomó unos minutos para encabezar una charla con el dirigente de la derecha española Pablo Casado (PP) y lanzó una serie de críticas contras las medidas sanitarias en plena pandemia y un comentario machista para incentivar el voto "al cambio" y que el electorado acompañe a Juntos por el Cambio en las próximas elecciones.

"Hay que vencer otra cosa que pasa, uno generalmente gana con el mensaje poniendo la palabra cambio, pero el cambio genera ambivalencia, yo quiero cambiar y cuando llega a ultimo momento, dudo de que si me tiro o no al agua... cuántas veces nos salvamos de que nuestra mujer dice 'no lo aguanto más' y después dice 'y si no consigo algo mejor" y se quedan aguantándonos (sic) más tiempo; el cambio genera las dos cosas: es fascinante y te genera miedo. Nuestra tarea es demostrar que no hay vuelta atrás", comparó el ex mandatario con un tono jocoso.

Sin percatarse de lo machista de su comentario, Macri continuó: "El tiempismo es lo más importante, no tenemos duda de lo que hay que hacer para que una victoria lleve a otra victoria y que no te tiren 14 toneladas de piedras como me pasó a mi y vayas para atrás", en referencia a las masivas protestas y cacerolazos contra la reforma previsional de 2017, a las cuales Cambiemos atribuyó a una operación de la oposición.

"Sos parte del cambio o desapareces", sentenció Macri en el encuentro de cierre de los Cursos de Verano PPE en el Escorial.

Acto seguido, el dirigente del PRO cargó contra "el populismo" y replicó: "Tenemos que luchar contra ese relato, tenemos que apelar contra lo mas nocivo de ese relato, que es siempre depositar la culpa en el otro y predicar la resignación, entender que no hay oportunidades para vos si no creen en vos y si no me das el poder para que yo desde el Estado de lo dé".

En ese punto, volvió a utilizar una "metáfora futbolera" sobre que "el Estado es quien tiene que poner la cancha para que los ciudadanos jueguen, vos tenes que pintar las líneas, cortar el pasto, pero los ciudadanos son los que meten los goles".

Siguiendo esa línea de razonamiento, Macri criticó las medidas de cuidado que han implementado desde el Gobierno argentino y arremetió: "No este intervencionismo mayúsculo que vivimos en la pandemia, donde tenemos que pedir permiso para caminar, para pasear al perro y que lo hicieron con un poder tremendo que es el miedo, hay que tener mucho cuidado porque se predicó mucho el miedo. Bajó de todos los lugares y ese miedo generó espacios bestial de discrecionalidad y poniendo en riesgo un futuro que sin dudas es promisorio para el mundo".