El presidente Alberto Fernández sostuvo que cuando asumió su gestión encontró 11 mil viviendas del Procrear sin terminar y se preguntó si la decisión política del presidente Mauricio Macri de no finalizarlas para poder entregarlas a los argentinos se debió a "la inoperancia o la maldad".

"En el año 2015 dejaron de construirla y no se sabe si fue por razones políticas, ideológicas, por maldad o por inoperancia", dijo el mandatario al encabezar, desde San Antonio de Areco, la entrega de viviendas Procrear en cinco provincias.

El jefe de Estado luego volvió a apuntar contra Macri, pero esta vez lo hizo por haber priorizado la especulación financiera por encima de la producción del país. Alberto Fernández sostuvo que no lo avergüenza que el Estado ayude a los argentinos que lo requieren.

"A mi no me avergüenza que el Estado vaya en auxilio de los que más lo necesitan; me avergüenza que el Estado le dé vía libre a los pícaros para especular y ganar ellos solos", dijo el mandatario, quien estuvo acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El Presidente sostuvo que no quiere sembrar grietas, aunque afirmó que el peronismo deberá poner la Argentina de pie luego de cuatro años de especulación financiera que llevaron al país a la bancarrota.

"Los picaron compraron dólares una y otra vez, y se los llevaron afuera del país una y otra vez. Uno no quiere echar culpas, estrujar el pasado y generar diferencias. No estamos sembrando grietas; queremos cerrarlas, pero tenemos que aprender y darnos cuenta", manifestó.

Alberto Fernández mantuvo diálogo por videoconferencia con cinco provincias entre ellas La Rioja, Santiago del Estero, Mendoza, Misiones y Buenos Aires. Del acto participaron además el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Nicolás Katopodis, la Directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fernanda Raverta, y el Intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto.