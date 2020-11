Ahora es investigado por la Justicia.

La impunidad se pudo observar al aire de la televisión argentina. Y fue en el programa ESPN Show, conducido por Alejandro Fantino, donde este ex jugador de Boca Juniors confesó sin ningún tipo de drama que ha sido ñoqui de Juntos por el Cambio. Sí, del macrismo. El protagonista en cuestión es Silvio Tweety Carrario, quien tuvo una larga trayectoria en diferentes clubes del fútbol argentino: "No hacíamos nada, comíamos asado".

Con la complicidad de Alejandro Fantino, quien frente al relato de Carrario optó por reírse a carcajadas y lanzar un insólito "es muy bueno" junto a Cecilia Bonelli, Carrario reveló cuáles fueron sus sensaciones luego de estar al frente de la dirección de Deportes de Bell Ville. Esta ciudad está ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba y cuenta con más de 34.000 habitantes.

"Fui director de Deportes. No me gustó, no hacés nada. Estás ahí y no hacés nada, no hacés ni mierda. Tenías 15.000 pesos para gastar por mes. No hacés nada, comíamos asado", explicó Silvio Carrario, quien despertó la risa de todos los presentes en el estudio de ESPN. El Tweety llegó a la política de la mano de Mario Negri, uno de los mayores aliados a Mauricio Macri.

En su afán por ganar el poder de Bell Ville, Negri recurrió al ex futbolista de Boca Juniors para recaudar votos y lo postuló como candidato a legislador departamental. Fruto de su compromiso con Juntos por el Cambio, a Carrario se le otorgó un cargo en el Estado: fue director de Deportes de Bell Ville.

Su presupuesto era escueto, tenía 15.000 pesos para llevar adelante las políticas que nunca ejecutó. De hecho, reconoció públicamente que ese dinero fue utilizado para comer "asado" junto a sus colegas mientras miles de niños y ciudadanos de Bell Ville esperaban por directivas que mejoren su calidad de vida.

Tras sus dichos, Silvio Carrario fue denunciado penalmente

Luego de confesar ser ñoqui del macrismo, la Justicia (según informó el programa ADN en C5N) le abrió una causa a Silvio Carrario, quien fue denunciado penalmente por sus dichos en el programa de Alejandro Fantino.

El presente lo tiene al Tweety alejado de la política y del fútbol: el oriundo de Bell Ville tuvo su último paso como entrenador de fútbol en La Rioja. Allí fue DT del Club Atlético Américo Tesorieri, que supo ser parte del Torneo Federal A. En tanto, su carrera como futbolista culminó en 2012: el goleador decidió colgar los botines tras su paso por Bancario de Gualeguay.