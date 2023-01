Soria defendió el juicio político a la Corte y la consideró responsable de “la degradación del sistema institucional”

El ministro de Justicia defendió el juicio político a los cuatro supremos y se refirió a la avanzada del Alto Tribunal sobre los otros poderes del Estado. También adelantó pasajes de la denuncia que prepara por la nueva filtración de chats que involucran al funcionario porteño, Marcelo D’Alessandro.

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, defendió el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia y los consideró responsables de “la degradación del sistema institucional”. En una entrevista con El Destape Radio, el funcionario nacional se refirió a la avanzada del Alto Tribunal sobre los otros poderes del Estado, a la nueva filtración de supuestos chats que involucran al titular de la cartera porteña de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y a la denuncia penal que está trabajando contra el funcionario de la Ciudad por instrucción del presidente Alberto Fernández.

Juicio político a la Corte

El ministro explicó que el pedido de juicio político que el Presidente y los gobernadores hacen contra los ministros supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti es producto de “una sumatoria de cosas”. Entre ellas, destacó “la nueva filtración de chats del ministro de Seguridad y Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D’Alessandro”, donde constan presuntas conversaciones entre el funcionario macrista y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte y el Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. También mencionó la medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el diferendo con Nación por la coparticipación. Definió esa cautelar como “insólita, sin justificación, totalmente arbitraria, que ha barrido con las bases del federalismo”. Y el fallo por el que la Corte "tomó por asalto el Consejo de la Magistratura".

Soria señaló que “el juicio político es la vía institucional válida para responder a una serie de conductas, actitudes y fallos totalmente injustificados de esta Corte Suprema” que provocaron la “degradación el sistema institucional”, que “pone en riesgo todo el sistema republicano de división de poderes”.

El ministro hizo referencia a “fallos contrarios a la Constitución Nacional y las leyes”. Consideró que la cautelar a favor de la Ciudad en el caso de la coparticipación es “el último y más vergonzoso”. “Al leer las poco más de 30 páginas del fallo no surgen argumentos para dar ese porcentaje de coparticipación al gobierno de la Ciudad en detrimento del resto de las provincias argentinas. Barren con las bases del federalismo”, añadió.

También se refirió a la toma por asalto al Consejo de la Magistratura que hizo la Corte, que declaró inconstitucional la conformación de 13 integrantes que tenía el organismo y la pasó a 20, donde el presidente pasa a ser el presidente de la Corte. Para eso resucitaron una ley de 2006. “Revivieron una ley derogada 16 años antes por el Congreso. ¿Para qué hicieron eso? Cuando se buscan los libros de sesiones de plenario del Consejo se da cuenta que el Consejo estaba a punto de aprobar las ternas para buscar a los reemplazantes de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces puestos a dedo en lugares clave por Mauricio Macri. Con ese fallo, paso a presidir el consejo Horacio Rosatti. Así, bloquearon el funcionamiento del Consejo”, afirmó Soria.

“El mal desempeño de los jueces de la Corte también se puede encontrar en otras situaciones vergonzosas, como es Rozenkrantz, el exabogado de Clarín interviniendo en más de 60 causas relacionados a exclientes suyos”, dijo el ministro, haciéndose eco de una publicación de El Destape.

Los presuntos chats de D’Alessandro y Robles

Al ser consultado respecto a los presuntos intercambios de chats entre D’Alessandro y Robles, mano derecha de Rosatti, dijo: “Cuántas veces hemos hablado de la promiscuidad y la connivencia del macmrismo y sus funcionarios con sectores de la Justicia. Pasa que nunca antes en la historia de la Argentina habíamos visto que directamente jueces de la Corte o sus manos derechas estén pergeñando acciones y fallos. Y no solo con el tema de la coparticipación sino directamente para paralizar un organismo de la Constitución como es el Consejo de la Magistratura. Es gravísimo. Es el órgano que tiene que seleccionar y sancionar magistrados”.

La referencia de Soria es a los presuntos intercambios de D’Alessandro y Robles, donde ambos coordinan acciones vinculadas a:

-El fallido apartamiento de Rosatti de la causa por la coparticipación de CABA luego que se publicó que Robles y D’Alessandro compartieron el cumpleaños nada menos que de Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales porteños y otro de los viajantes a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín.

-Qué hacer respecto a la situación del Consejo de la Magistratura, donde el secretario de Rosatti le pasa letra al ministro de Rodríguez Larreta.

Sobre este último punto, Soria señaló: “La mano derecha de Rosatti estaba pergeñando directamente con un ministro de Larreta cómo hacer para paralizar la integración del Consejo de la Magistratura”. “Es un bochorno institucional. Es gravísimo”, consideró. Y criticó el “escandaloso cómplice silencio del presidente autoelegido de la Corte Suprema y autonombrado presidente del Consejo de la Magistratura”.

Soria destacó que en esos supuestos chats, el secretario de Rosatti y el ministro de Rodríguez Larreta estaba “hablando del bloqueo del Consejo de la Magistratura y del Congreso”. Luego cargó contra la oposición: “Dicen que no van a debatir ningún proyecto de reforma de la Justicia porque no les interesa devolverle el prestigio, la imparcialidad y la independencia porque creen que son dueños de estos jueces que no deberían estar ni un minuto más en sus cargos”.

La filtración y la denuncia ordenada por el Presidente

El 1º de enero, tras la filtración de los presuntos chats de D’Alessandro, el presidente Alberto Fernández le ordenó a Soria que como ministro de Justicia de la Nación “promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo.” Es que en la filtración de los supuestos chats surgen varios posibles delitos.

“Hay un cruce de acciones. El presidente así lo ha ordenado. Por un lado está el pedido de juicio político a la Corte realizado con los gobernadores. Pero también el Presidente me ha instruido a realizar las acciones legales, es decir, la denuncia penal, por lo que surge de estas conversaciones y chats nuevos”, explicó el ministro de Justicia a El Destape.

Por ejemplo, uno de los intercambios atribuidos a D’Alessandro es con Marcelo Violante, que tiene a cargo la concesión de las grúas por mal estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires. En los supuestos chats se habla de pago de coimas y favores judiciales entre el empresario y D’Alessandro.

La denuncia penal, tal como indicó Soria, será contra D’Alessandro “por los actos de corrupción que surgen de esta nueva filtración de datos. Hay supuestos chats con quien tiene el negocio de las grúas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se habla de juntar la plata, de cambiar verdes. También hay otros presuntos chats donde aparece la exsubdirectora de la SIDE, Majdalani, donde hablan de un negocio de destrucción de chalecos”. “Yo no tengo dudas de que estos chats son verdaderos. En esos chats aparecen unos mails a la ANMaC. Lo primero que hicimos fue chequear esos correos. Y tal cual se menciona en los mensajes esos correos existen. Vuelven a darle relevancia y veracidad a estas conversaciones”, añadió el ministro nacional.

Es decir, que tal como pasó en la primera filtración que involucró a D’Alessandro, donde se dio cuenta de un viaje del ministro porteño con jueces federales y un ex espía de la AFI financiado por Clarín a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, hay documentos que confirman muchos de los hechos que surgen en los presuntos chats.

El ministro también consideró que esta filtración es parte de la interna macrista. “En el macrismo se espiaban entre ellos mismos. Macri fue capaz de espiar a su propia familia. En el marco de esta interna feroz estamos conociendo en cuerpo y alma lo que son estos personajes”, aseguró Soria.

Una Corte “pequeña y centralista”

Por otro lado, Soria señaló la necesidad de ampliar la Corte Suprema: “Estamos hablando de que la Argentina padece la Corte Suprema más pequeña y centralista de su historia. Ningún país en Latinoamérica tiene una Corte integrada por 4 señores. No hay una sola mujer y estos 4 representan al núcleo económico productivo más centralista. Y además de ello, la mitad de los 4 integrantes fueron puestos por Fabián “Pepin” Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay.”

También se refirió a la dificultad de modificar el statu quo: “Esta es en definitiva la degradación del sistema institucional que empezó en 2016 y no es fácil de desarmar porque se necesitan mayorías agravadas para llevar adelante un juicio político a o aprobar una ampliación de la Corte”. Lo que evidencia la complejidad del cuadro político judicial que enfrenta el gobierno nacional.