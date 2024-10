Juntos por el Cambio dejó de existir tras la derrota electoral de 2023 y sus ex integrantes buscan reacomodarse en el nuevo escenario, con Javier Milei en la Casa Rosada. Esto redunda en disputas políticas y mediáticas entre los ex aliados. Unas duras declaraciones del senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau sobre el ex presidente Mauricio Macri y su acercamiento al gobierno de La Libertad Avanza derivó en un ataque de dirigentes del PRO en defensa del líder del partido amarillo.

En declaraciones a Radio 10, Lousteau, titular de la UCR nacional, observó “un desembarco de Macri en el Gobierno". "Ellos hablan de transparencia y si le dan los negocios y los cargos que ellos quieren, son capaces de votar cualquier cosa, está expuesto, es pornográfico”, lanzó el senador, un día después que comenzara a circular la información de que en la secretaría de Energía arribará María Tettamanti, a instancias del ex presidente.

“No es la primera vez que Macri hace timbreos con jubilados y después les vota una ley en contra, recordemos el cambio de fórmula de 2017″, acotó Lousteau, apuntándole a los diputados del PRO, que acompañaron el veto de Milei a la suba de haberes previsionales y de financiamiento universitario.

Y acotó: “Es algo obvio, está a la vista del público: a Macri si le entregan negocios o consigue lo que quiere, entonces está en contra de los jubilados y de las universidades. En cambio, si no le dan cosas, está a favor de los jubilados y de la educación”.

La respuesta del PRO comenzó por parte del jefe de la bancada amarilla en Diputados, Cristian Ritondo. "Hay un desembarco de Martín en el kirchnerismo… Acá preferimos estar siempre del lado de la coherencia y el cambio", disparó.

En la misma línea, la diputada nacional María Eugenia Vidal opinó que "Macri elevó a nuestro país al nivel más alto en el ranking de transparencia mundial", mientras que "el ego de Martín le hizo mucho daño a la Argentina y al radicalismo". "Se entiende por qué cada vez menos gente lo respeta", acotó la ex gobernadora bonaerense.

Por su parte, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, que aseguró que "el senador (por Lousteau) proyecta, sentado en la banca que ganó gracias a Macri", recordando que fue electo senador por la boleta de Juntos por el Cambio de 2019, que llevó al ex presidente, en su infructuoso intento reeleccionario. "No tengo registro de algo bueno que haya hecho Lousteau por la Argentina, y no tiene autoridad moral para poner en duda al PRO y a Mauricio", disparó Martínez.

También le salió al cruce la diputada nacional del PRO Florencia De Sensi. "Hay que tener cara Martincito…", publicó en X (ex Twitter), con una placa de un canal cercano al gobierno en el que se consignó las alianzas electorales que integró el ex embajador argentino en Estados Unidos.