La bomba política de María Eugenia Vidal que sacude a Juntos por el Cambio

La ex gobernadora bonaerense se sumó al lote de posibles candidatos para el frente opositor, pero aclaró que en 2023 debe ir el que "le gane al kirchnerismo". Por otra parte, rechazó un acercamiento al liberal Javier Milei, deslizando que "es tan importante ganar elecciones como gobernar bien".

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal ratificó que mantiene su intención de ser candidata a presidenta en las elecciones 2023. Además, volvió a manifestar su rechazo a un acercamiento de la coalición opositora a su par liberal Javier Milei.

"A mí me gustaría ser presidenta, pero no estoy desesperada. No tengo un proyecto político a dos años. Será si tiene que ser en el momento que tenga que ser", declaró en diálogo con Radio Rivadavia.

Cuando se le repreguntó sobre sus ambiciones para las elecciones ejecutivas del año que viene, la ex gobernadora bonaerense señaló que "en 2023, nuestro candidato a presidente es aquel que pueda ganarle al kirchnerismo". De esta manera, Vidal se suma al lote de dirigentes que aspiran a ser candidatos por el frente opositor.

"Puede ser Horacio (Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño), Patricia (Bullrich, titular del Pro), Mauricio (Macri, ex presidente) si se quiere presentar, puedo ser yo o alguien del radicalismo. Nuestro objetivo debe ser ganarle a este Gobierno y estar unidos para terminar con esta etapa de incertidumbre", afirmó.

En cuanto a la posibilidad de que el ex presidente Mauricio Macri vuelva a aspirar a presentarse, Vidal señaló que es una decisión que le corresponderá al fundador del Pro. "La decisión de ser presidente es muy personal, porque implica un cambio de vidas y pagar un costo muy alto. Lo tiene que decidir él", sentenció.

Lejos de Milei

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que fue electa diputada por la Ciudad de Buenos Aires, volvió a manifestar su rechazo a un acercamiento de Juntos por el Cambio al diputado de Avanza la Libertad Javier Milei.

"Es una discusión que no tiene sentido porque Milei dijo que no iba a ser Juntos por el Cambio", comenzó Vidal, para luego deslizar que "es tan importante ganar elecciones como gobernar bien" ya que "la Argentina no resiste más improvisación ni aprendizaje en el gobierno"

En ese sentido, Vidal afirmó que "desde Juntos por el Cambio gobernamos y aprendimos, hemos construido equipos sólidos y hemos dado pelea contra la casta de la que Milei habla, contra (el camionero Hugo) Moyano, contra (el ex titular de la UOCRA La Plata) el Pata Medina, a Castillo (Jorge, referente de la feria de La Salada) que recibieron condenas por parte de la Justicia, contra el narcotráfico y a los que traban el crecimiento de la Argentina.

"Una cosa son las ideas y otra muy distinta es llevar adelante las transformaciones", aclaró, para luego añadir: "No somos todos iguales, no es la misma política la que estaba en la plaza (de Mayo en la protesta de productores del campo y de dirigentes de Juntos por el Cambio) y puede caminar entre la gente porque no tiene causas de corrupción".

De esta manera, la ex vicejefa de gobierno porteño señaló que "Milei es el síntoma, no la enfermedad" y que "su surgimiento interpela a toda la clase política y refleja el hartazgo y el enojo que tiene justificadamente una parte importante de los argentinos por la falta de respuesta"

El acercamiento a Milei es motorizado por el "ala dura" de Juntos por el Cambio, liderada por Macri y Bullrich y rechazada por el radicalismo y otros sectores del frente opositor.

Por último, Vidal se refirió al supuesto gradualismo que imperó en la gestión de Macri en Nación y de élla en la Provincia, señalando que podrían construir más "legitimidad" para "hacer cambios más rápido".

"Hoy Juntos por el Cambio se amplió, hemos construido más legitimidad, tenemos más senadores y diputados y posibilidad de ganar en más provincias e intendencias. Eso en 2023 nos va a dar la legitimidad para hacer cambios más rápido. Y también tenemos una sociedad que en 2015 no tenía conciencia de crísis económica, que votó a Juntos por el Cambio por un cambio político, pero hoy pide a gritos un plan económico", cerró.