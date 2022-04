Vidal le apuntó a Milei: "Su figura no es la solución"

La diputada cruzó al libertario de ultraderecha, luego de que la calificara como "fracasada e inútil" en su gestión.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, se encuentra de gira en la provincia de Neuquén donde realizó una conferencia de prensa acompañada por sus pares, Francisco Sánchez y Leticia Estévez. Allí aprovechó la ocasión para dejar en claro que el objetivo del espacio es "enfrentar a un populismo de izquierda" (entiéndase Frente de Todos) aunque pidió "ni favorecer ni legitimar" al "populismo de derecha", en clara referencia a Javier Milei.

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires señaló: "La Argentina enfrenta problemas muy profundos, los argentinos se sienten agobiados, decepcionados de la política y con razón", dijo y apuntó directo al ultraderechista: "La figura de Milei es una interpelación a cada uno de nosotros, pero no es la solución. No hay soluciones mágicas para lo que nos pasa, los argentinos ya escucharon muchas veces atajos y salidas fáciles que luego trajeron más dolor".

El cruce de Vidal a Milei se debe a que el dirigente político había criticado su acusación sobre hacer "populismo de derecha" el día anterior. En diálogo con TN, el dirigente liberal dijo: "Son sus reflexiones. Tampoco me voy a estar haciendo problema por la definición que haga Vidal... Dale. ¿Alguna definición más seria? Entiendo que me digan eso personas que estuvieron en el cargo y que fueron unos verdaderos fracasados e inútiles. La casta política sigue aplicando las mismas medidas que no funcionan. Hacé un verdadero mea culpa del desastre que hiciste y andate, no trates de engañar a la gente. Eso es demagogia".

Sobre el reiterado concepto de casta política, Vidal lanzó: "Sin duda una parte de la política se convirtió en una casta. Una cosa es hablar en contra de la casta y otra combatirla de verdad". Y agregó: "Cuando fui gobernadora, me peleé contra la casta en serio. Me tuve que ir a vivir a una base militar, me peleé contra el Pata Medina, con Moyano, los que son casta de verdad, los que no importa que gobierno venga, impiden que la Argentina se desarrolle. Una cosa es decirlo y otra es hacer cuando estás gobernando".

Por otra parte, la diputada indicó que visita Neuquén con el objetivo de "ayudar desde su lugar" a representar a todos los argentinos, conociendo cuáles son los problemas que los afectan: "Tengo mucho que aprender, ya estuve en Chubut y San Juan, hoy en Neuquén y próximamente en Tierra del Fuego y Misiones", dijo. Mientras que, por otro lado, afirmó que el camino clave que debe tomar en Argentina es bajar los impuestos a la producción: "Los argentinos tomemos conciencia que no necesitamos más sino mucho menos impuestos y menos que nos cobren dos veces por lo mismo".

Al mismo tiempo, Vidal puntualizó que, tanto en gas como energía, el problema no es el recurso sino el transporte: "La Argentina es el país con el mayor potencial de energía en el mundo, somos la segunda reserva de shale gas, somos la primera en Litio. Estamos como top 4 en Oil, top 5 en energía solar y top 10 en energía eólica". Y sumó: "No nos faltan recursos y estamos comprando recurso a Bolivia, estamos tratando que Brasil no le compre tanto a Bolivia para nos quedarnos sin gas en el invierno Eso es por que no planificamos adecuadamente el transporte".

Por otro lado, en relación a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, la política de JxC aclaró que es importante ver la obra "en movimiento" pero apuntó que la mala noticia es "que hayamos tardado tanto tiempo y que ese tiempo nos ha costado USD 5.400 millones en importación el año pasado y nos cueste mas de USD 7.400 millones este año por el impacto de la guerra". Y agregó: "La impericia, la no decisión, nos cuesta a todos los argentinos".