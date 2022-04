Cristina Kirchner a las Madres: "Son un ejemplo de valentía y coraje"

La vicepresidenta dejó un mensaje en sus redes sociales en el 45° aniversario de las Madres. "Ejemplo de valentía y coraje sin par", sostuvo.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, le dejó un sentido mensaje a las Madres de Plaza de Mayo en el 45° aniversario de su primera ronda alrededor de la Pirámide de Mayo. En una jornada repleta de reconocimientos a través de las redes sociales y en un emotivo acto desarrollado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos en el predio de la exESMA, la ex mandataria aprovechó para destacar su "valentía y coraje".

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la titular de la Cámara de Senadores compartió una imagen y escribió: "Hoy se cumplen 45 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Mujeres que enfrentaron, en la soledad más absoluta, al terror de la dictadura. Ejemplo de valentía y coraje sin par".

Seguido del sentido mensaje, Cristina Kirchner se sumó a la campaña con la etiqueta #Madres45Años donde muchas y muchos dirigentes, funcionarias/os y ciudadanos/as aprovecharon para conmemorar el aniversario desde las redes sociales.

Por otra parte, en el acto realizado en la exESMA, participaron el ministro de Educación, Jaime Perczyk, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti y referentes de organizaciones de derechos humanos. Allí los alumnos de la Escuela Popular de Música brindaron su homenaje a las Madres, se proyectó un video y se recordó especialmente la figura del músico recientemente fallecido Miguel Ángel Estrella, que fue un incansable luchador por la paz y los derechos humanos.

Al mismo tiempo se firmó un convenio en el marco de la cooperación entre el Ministerio de Educación y las Madres línea fundadora con el objetivo de levantar un centro universitario especializado en derechos humanos en instituciones de la educación superior.

Desde la exESMA, Taty Almeida -referente de Madres- manifestó: "No fuimos heroínas ni nada de eso. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo. Nos llamaron locas y sí, estábamos locas de dolor, de rabia, de impotencia. Nos arrancaron lo más preciado que puede tener una mujer, y lo transformamos en amor, no en odio, y en lucha pacifica". Mientras que sentenció: "Hoy quedamos muy pocas madres, pero estamos tranquilas porque están los jóvenes y a ellos les pasamos la posta. No hay que tener miedo a la palabra militancia, que significa compañerismo, ocuparse del otro".

Para cerrar, el ministro Perczyk dijo: "En la educación también están peleando el presente y luchando por el futuro. En la educación está el país que nos imaginamos y el país por el que queremos pelear, un país donde estén todos y no quede nadie afuera".