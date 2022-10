Máximo Kirchner: "El macrismo tuvo la chance de demostrar ser mejores y no pudo"

En diálogo con Roberto Navarro en El Destape Sin Fin, el líder de La Cámpora criticó el alza de la inflación a partir del fin del gobierno de Cristina Kirchner.

Máximo Kirchner, diputado del Frente de Todos y líder de La Cámpora, dijo este lunes que el macrismo "tuvo la oportunidad de demostrar ser mejor y no pudo", al referirse a la inflación durante el gobierno de Cambiemos y los últimos años. "Creo que después del 9 de diciembre de 2015 la Argentina entró en un tobogán del que no salió más", comenzó diciendo Máximo en diálogo con Roberto Navarro, al ser entrevistado en el lanzamiento de El Destape Sin Fin.

En ese marco, agregó, en referencia al macrismo y al antikirchnerismo en general, que "todos los que escuché criticar al gobierno de Cristina han tenido la posibilidad de demostrar ser mejores y no han podido".

Luego, siguió recordando la inflación durante el kirchnerismo y comparándola con lo que vino después. "Si uno mira la ultima inflación del 2015 era descendente con respecto al 2014", afirmó, y agregó que "habíamos tenido la devaluación provocada por (Juan José) Aranguren (entonces CEO de Shell) y fuimos recomponiendo tal que luego de la devaluación, medido en dólares el salario era más alto. Hay que tener mucha gestión y mucha autoridad".

Mientras el Ministerio de Economía conducido por Sergio Massa avanza en generar acuerdos de congelamiento de precios con las empresas alimenticias en el marco del plan de Precios Justos, Máximo señaló que, por ejemplo, el azúcar aumentó un 96% en el año, muy por encima de la inflación. "Si nadie le pone el cascabel al gato... Creo que hay que hablar muy bien con los dueños de las empresas y hacerles entender que el pueblo y el Estado argentino hicieron un gran esfuerzo durante la pandemia", afirmó.

El posible nombramiento de Hernán Letcher en Comercio Interior

Sin embargo, el líder de La Cámpora se metió en la interna del Gobierno al apuntar contra la gestión de funcionarios de Alberto Fernández como otra causa de la aceleración inflacionaria. "En los albores del gobierno de Alberto Fernández, nosotros proponemos a Hernán Letcher como secretario de Comercio Interior porque venía trabajando el tema. Nos dijeron que no. Kulfas lo rechazó, eligió otro camino y los resultados existen. No es lo que hubiéramos querido porque afectan a todos los argentinos", reveló.

En rigor, el posible nombramiento de Letcher en Comercio Interior había sido comentado por Cristina Kirchner en mayo pasado, aunque sin nombrarlo. "Le recomendé a un joven economista, que no es el que está actualmente de Secretario de Comercio Interior, que conste. Le dije que fuera a verlo al Ministro (Kulfas) para explicarle el proyecto que él tenía para la Secretaría de Comercio, y cómo había que armarla para lo que se iba a venir", afirmó la Vicepresidenta cuando dio una charla magistral en la Universidad Nacional del Chaco Austral.

Cristina continuó: "Es un joven economista muy bueno y con mucho expertise y mucho trabajo sobre regulaciones, monopolios, en fin, todas esas cosas... Y cuando fue a verlo, el Ministro le dijo: 'No, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes. Esto va a ser diálogo, consenso, no vamos a intervenir. Ustedes tenían un criterio muy intervencionista'. Y ahí me di cuenta, un poquito más. Y bueno, pusieron a otra persona, a otra compañera”, cerró, en referencia al nombramiento de Paula Español.