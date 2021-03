Se publicó la primera encuesta de cara a las elecciones 2021 después de la reaparición de Mauricio Macri, que incluyó la salida de su libro y entrevistas a periodistas ultramacristas. La imagen negativa sigue creciendo y no repunta. Según la consultora Ricardo Rouvier & Asociados, "hoy, casi 7 de cada 10 argentinos afirman que no votarían, si hubiese elecciones ahora, a Mauricio Macri para el cargo de Presidente.

La encuesta revela que ante la consulta acerca de "si votaría hoy a Mauricio Macri para Presidente", el 68,5% asegura que "no lo votaría", el 24,6% que "lo votaría" y el 6,9% que "no sabe". Según el estudio, "esta negatividad, crece entre las clases bajas, mientras que el apoyo al expresidente aumenta en la clase Media-Alta y en las grandes ciudades del país. Inclusive entre los segmentos donde consigue más apoyo a su candidatura, la intención de no votarlo supera a la de votarlo".

"La imagen de Mauricio Macri que acompaña este informe, pertenece a la medición sistemática realizada a fin del mes de febrero y muestra al expresidente con una calificación negativa alta que supera a la positiva por más de 30 puntos de porcentaje. Casi el 34% posee una imagen positiva de Macri, mientras que la negativa trepa al 66%", asegura Rouvier.

Para conocer la intención e voto de Mauricio Macri hoy, la encuestadora realizó 1000 entrevistas telefónicas a nivel nacional del 19 al 24 de marzo de 2021, sobre una muestra representativa de la población, tomando en cuenta la distribución de los habitantes y la estructura social del área, considerando además las cuotas de edad y sexo del universo poblacional y la sección electoral a la que pertenecen. El diseño muestral fue probabilístico. El nivel de confianza es de 95,5% y el margen de error es de +/-3,1 para el total de casos. Y la imagen del expresidente pertenece al monitoreo sistemático de OP a nivel nacional, realizado entre el 20 al 28 de febrero de 2021, sobre 1200 entrevistas telefónicas, con una muestra representativa de la población.

Hoy, Mauricio Macri mantuvo un mano a mano con el periodista Jorge Lanata en Radio Mitre en el que tocó distintos temas. Uno de ellos, fue la pandemia del coronavirus. Una vez más, el ex presidente de la Nación criticó las medidas del Gobierno para mitigar la pandemia y, específicamente, el plan de vacunación, pero fiel a su costumbre cometió un error garrafal que lo dejó expuesto.

En principio, Macri consideró que Argentina "está aislada" y que eso perjudica la adquisición de vacunas contra el coronavirus. El ex mandatario volvió a discutir la cantidad y el tipo de vacunas que está recibiendo el país y afirmó: “Con nuestro Gobierno hubiésemos tenido la misma cantidad de vacunas que tiene Chile”. "Ahora queremos comprar vacunas y no conseguimos, y después de lo de ayer del Grupo de Lima, olvidémonos", marcó Macri, muy convencido.

Chile ya consiguió embarques por un total de 11 millones de vacunas, pero de todas ellas, 900 mil apenas son de Pfizer y más de 10 millones de la Sinovac, de origen chino. Esta última no tiene publicados los datos de fase 3 y por ese motivo no es tan demandada en el mundo como otras, como la rusa Sputnik V. Cuando esta última estaba en proceso de presentar la documentación, Cambiemos elevó el grito ya que la consideraba "floja de papeles".