Otra vez, Luis Juez estalló contra los argentinos: "País berreta"

El senador macrista de Córdoba ya había tratado a la Argentina de "pueblo de mierda". Sigue molesto porque no consigue ingresar al Consejo de la Magistratura.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez sigue agrediendo a las y los argentinos con descalificaciones. Después de tratar de "pueblo de mierda" a la Argentina ahora fue por más y dijo que es un "país berreta". Se volvió a mostrar molesto porque no puede entrar al Consejo de la Magistratura.

En una entrevista en Radio Mitre, el senador macrista se refirió al discurso de Cristina Kirchner en el acto en Avellaneda y dijo que "no hay que creerle nada" porque "es una manipuladora, robadora de vidas". En medio de las agresiones dijo que "no está proscripta" sino "condenada" y en "este país berreta puede ser candidata".

"Son una banda de llorones que vive colgada del bretel del corpiño de CFK. No hay que creerles nada"

"Aunque Casación le confirme la condena va a poder ser candidata porque no hay ficha limpia”, agregó. Juez hizo referencia al proyecto que impulsó Cambiemos que permite que pueden ser candidatos los condenados por contrabando, prevaricato, lavado de dinero, evasión fiscal, narcotráfico y también quienes tengan cuentas Offshore, aunque la sentencia no quede firme.

Luego, Juez se mostró amenazante: “Queda claro que no le vamos a dejar pasar una a CFK. Conmigo no se jode. Lo dijimos en la campaña en Córdoba: Un Juez para Cristina. Ya le piqué el boleto”, agregó. “Si robas y te descubren es delito. Si te descubren y te condenan tenés una condena, no una proscripción. Son una banda de llorones que vive colgada del bretel del corpiño de CFK. No hay que creerles nada”, completó.

Juez se mostró molesto porque otra vez no consiguió entrar al Consejo de la Magistratura. La magistrada en lo Contencioso y Administrativo Federal, María Alejandra Biotti, rechazó el amparo que presentó para integrar el Consejo en lugar de su colega Martín Doñate, de Unidad Ciudadana.

Luis Juez insultó a los argentinos: "Qué pueblo de mierda"

El mes pasado, Juez protagonizó otra grave agresión contra la sociedad argentina a la que calificó como "pueblo de mierda". Sin tapujos, dijo que la sociedad es capaz de hacer disturbios y preparar un "quilombo" si la selección argentina no queda en el mundial pero no le exige nada a la dirigencia política.

"Tenemos preparado el quilombo si no quedamos en el Mundial pero te aparece un chanta y no nos movemos de casa. Somos jodidos los argentinos, qué pueblo de mierda, le exigimos más a un equipo de fútbol que a la dirigencia política", lanzaba el senador nacional Luis Juez en La Nación+.

Luego de insultar a las y los argentinos, Juez recalculó y dijo: "Se me van a enojar pero lo siento en el alma". Los periodistas se desligaron de los dichos del dirigente de Cambiemos, que está en la función pública desde hace más de 20 años. En tanto, insistió en que la gente se movilice en contra del gobierno. "A nosotros no nos tiene que mover un líder sino el futuro de nuestros hijos", lanzó luego de que Luis Majul le diga que no hay referentes políticos.