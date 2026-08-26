El periodista y conductor Eduardo Feinmann expresó su sorpresa y rechazo al aire de Radio Mitre tras conocerse una publicación en redes sociales del ministro de Economía Luis Caputo, en la cual el funcionario del gobierno reclamó avanzar con una legislación para sancionar a los trabajadores de prensa. La polémica propuesta desató un debate inmediato en el estudio radial acerca de los alcances de la iniciativa.

Durante la emisión del programa, Feinmann leyó en vivo el mensaje difundido por el integrante del gabinete nacional en la red social X, donde exigió una intervención de la Justicia frente a las informaciones periodísticas. Ante este sorpresivo planteo punitivo, el comunicador no ocultó su desconcierto y criticó con firmeza la postura adoptada por el funcionario.

El posteo del ministro Caputo en redes sociales

Al analizar lo ocurrido, Feinmann dio lectura textual al mensaje que el ministro Caputo compartió en su cuenta personal para justificar su reclamo. En esa publicación, el funcionario expresó: "Pareciera que para ciertos periodistas mentir es un derecho adquirido. La Justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas".

El pedido de establecer una norma para castigar la labor informativa causó un fuerte asombro en la mesa radial de Radio Mitre. Los integrantes del ciclo pusieron en duda la viabilidad de semejante medida y debatieron sobre los peligros que implicaría avanzar con una regulación de este tipo sobre la prensa.

"Enloqueció": el cruce de Feinmann por la libertad

Ante el reclamo del funcionario, Eduardo Feinmann se mostró tajante y cuestionó el cambio de actitud del ministro en relación a su comportamiento habitual. "Enloqueció, un tipo tan correcto como Caputo me parece que se mimetiza con el presidente", disparó el conductor durante su intervención al aire.

Para concluir, el periodista remarcó la contradicción existente entre buscar sanciones legales contra los trabajadores de prensa y el discurso libertario que pregona el gobierno nacional. "¿Y cómo se va a aplicar esa ley? Enloqueció, enloqueció. ¿Y la libertad? ¡Viva la libertad, carajo! Es raro", cerró Feinmann sobre el planteo oficial.