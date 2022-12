Las preguntas que los jueces y Clarín deben responder

Los que viajaron a Lago Escondido juntos tienen mucho que explicar. Los interrogantes que la Justicia debería investigar en base al viaje confirmado y el presunto grupo de chat filtrado.

“¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes”. Así terminó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner su primera intervención en la causa Vialidad, que este martes dará una sentencia viciada por todos lados. Aún no se sabía que el fiscal Diego Luciani jugaba el fútbol con el juez Rodrigo Giménez Uriburu en la quinta de Mauricio Macri ni habían desfilado un buen número de testigos que demolieron la acusación. Tampoco se sabía que el iniciador de esta causa, el juez Julián Ercolini, viajaría a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín, sponsor oficial de la persecución a CFK.

Ahora son los jueces Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials, el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA Marcelo D’Alessandro, el ex SIDE Leonardo Bergroth, el publicista Tomás Reinke y, sobre todo, el presidente de Clarín, Jorge Rendo, y su abogado Pablo Casey los que tienen que contestar preguntas sobre el viaje que compartieron a la estancia del magnate inglés Joe Lewis, amigo personal del ex presidente Mauricio Macri. Y no solo del viaje, sino del supuesto grupo de chat que se filtró, donde consta cómo buscaron encubrir el encuentro con la comisión de todo tipo de delitos, desde fraguar facturas hasta direccionar la causa judicial que los investiga.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los participantes del viaje a Bariloche, hecho ya confirmado y documentado, tienen muchas preguntas que responder.

¿Quién pagó el vuelo?

¿Fraguaron las facturas del avión y el alojamiento en Lago Escondido?

¿La estadía en Lago Escondido fue un regalo de Joe Lewis, de su administrador, Nicolás Van Ditmar, o también la pagó Clarín?

¿Por qué comparten un viaje altos directivos del Grupo Clarín y jueces con causas vinculadas a Clarín y a Cristina?

¿Apretaron a José Glinsky, titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por la difusión pública del viaje?

¿Presionaron a periodistas y medios para frenar o matizar la publicación de la noticia del viaje?

¿Direccionaron la investigación judicial por el viaje a través de Juan Bautista Mahiques?

Cada una de estas preguntas tiene datos que sustentan su formulación.

¿Quién pagó el vuelo?

El vuelo existió, El Destape publicó el documento oficial con la nómina de pasajeros. Indagar quién lo pagó es clave: si jueces, fiscales y funcionarios públicos fueron invitados a pasear por el Grupo Clarín se los puede acusar del delito de dádivas o tráfico de influencias.

Todo indica que el vuelo lo pagó Clarín. Según la filtración, el abogado de Clarín, Pablo Casey, en medio de las tratativas para fraguar las facturas, les dijo: “Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad”. Y el juez Pablo Yadarola le contestó: “Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación”.

Repregunta: ¿Hubo más viajes similares?

En los supuestos chats filtrados hay audios del juez Julián Ercolini preocupado, específicamente, por esto. Es la razón por la que hablaron de fraguar facturas: necesitan figurar como que pagaron el vuelo luego de que reconocieron que fueron gratis y que el viaje lo pagó Clarín.

Si aparece la factura del vuelo será clave peritar cuando se realizó, si fue en el momento del viaje o luego de que planificaran cómo encubrirlo.

¿Fraguaron las facturas del avión y el alojamiento en Lago Escondido?

Buena parte de los supuestos chats filtrados se refieren a cómo encubrir que fueron invitados a Lago Escondido. Para taparlo resolvieron realizar facturas truchas, transferencias que simulen el pago y documentos con fechas adulteradas.

Si efectivamente realizaron las facturas fraguadas incurrirían en otro delito: falsedad ideológica de documentos. Se sumaría al de dádivas, ya que no solo los habrían invitado a volar en un avión privado sino también a un alojamiento de lujo. De hecho, en algunos audios se los escucha preocupados por los traslados en helicóptero que hicieron en esos días.

En uno de los supuestos chats, el juez Julián Ercolini dijo: “Segundo tema, donde estuvimos difícil de explicar es que todos juntos fuimos a otro lado, sin dejar cabos sueltos. Porque el tema denunciable principal ya estaría resuelto con las facturas”. Ercolini planteó que necesitan figurar pagando su estadía en Lago Escondido, y pidió que le consultaran a Nicolás Van Ditmar, el hombre en Argentina de Lewis, que lleva la administración de sus negocios y de su estancia en Lago Escondido. Mahiques hijo, actual fiscal general porteño, refrendó la maniobra de la factura trucha en un audio.

Además de conseguir las facturas truchas para encubrir el viaje, el juez Ercolini también estaba preocupado y, según la filtración, escribió: “Si se consiguiera eso (las facturas truchas), sólo queda la idea de confabulación, que es la nada misma. Salvo que tengan más”. ¿Qué más pasó, qué tenía intranquilo a Ercolini? El viaje fue un mes y medio luego del atentado contra Cristina y en medio de la causa Vialidad, impulsada por el propio Ercolini. ¿Qué más podía haber? ¿O quiénes más participaron del cónclave? Son más preguntas.

¿La estadía en Lago Escondido fue un regalo de Joe Lewis, de su administrador, Nicolás Van Ditmar, o también la pagó Clarín?

Por los supuestos chats filtrados se deduce que los jueces fueron gratis a Lago Escondido. La pregunta es quién se hizo cargo de ese gasto. Nicolás Van Ditmar, administrador de los negocios de Lewis, es mencionado en el grupo de chat varias veces. El fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, dijo que ya tenía arreglada su declaración en la causa donde se los investiga; el abogado de Clarín Pablo Casey contó que Van Ditmar aportará la factura que necesitan para encubrir la dádiva.

Lo cierto es que tienen que explicar quién pagó el viaje y la estadía.

¿Por qué comparten un viaje altos directivos del Grupo Clarín y jueces con causas vinculadas a Clarín y a Cristina?

Este es un punto clave. El juez Julián Ercolini sobreseyó a Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble en la causa Papel Prensa. El juez Pablo Cayssials frenó la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios Audiovisuales. ¿Tienen relación personal con Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, y con Pablo Casey, abogado del grupo y sobrino de Héctor Magnetto?

¿Presionaron a periodistas y medios para frenar o matizar la publicación de la noticia del viaje?

De los presuntos chats se desprende que los jueces desplegaron su red de contactos para frenar la publicación del viaje e instalar su versión del tema.

El juez Ercolini, por ejemplo, se ofreció a hablar con Paz Rodríguez Niell, periodista de La Nación, para que sea vocera involuntaria de la versión que coordinaron. La periodista Rodríguez Niell confirmó este lunes que el juez Ercolini la llamó con ese objetivo.

Por el lado de Clarín, Rendo y Casey garantizaron el silencio.

¿Apretaron y amenazaron a José Glinsky, titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por la difusión pública del viaje?

En uno de los audios del presunto chat filtrado hay un mensaje de audio de Pablo Casey, abogado de Clarín, en el que reveló las presiones que ejerció sobre José Glinsky, titular de la PSA. Quería saber de dónde había salido la información del viaje.

No es lo único. Un intercambio filtrado dijo:

Marcelo D’Alessandro (ministro de seguridad porteño): "Si en algún momento me tocara ser ministro de la nación, lo primero que hago es disolver la PSA".

Pablo Yadarola (juez): "Glinski es parte del paisaje de mi trabajo. Estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento".

Marcelo D’Alessandro: "Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar..."

El abogado de Clarín también les pidió información para escribir una nota sobre Glinsky. Un ministro porteño, un juez y un alto directivo de Clarín hablando de matar a un funcionario o de hacerle una operación mediática. El propio “Coco” Mahiques planteó: "Habría que hacerle llegar al PSA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entregue nada más". Seguidamente, el ministro porteño les aseguró que ya tenía dónde meterlo preso.

¿Direccionaron la investigación judicial por el viaje a través de Juan Bautista Mahiques?

En otro de los audios filtrados, el fiscal porteño Mahiques relata que habló con la fiscala federal de Bariloche Cándida Etchepare, a cargo de una de las causas que se inició por este viaje. Queda en evidencia que direcciona el expediente. Afirma que tiene “buena predisposición”, que “ofreció mandar la causa a Py” y que ella podía pedir las facturas de hospedaje y el vuelo y “en base a eso cerrarla”. Mahiques hijo ofrece: “Yo, si están de acuerdo, avanzo en alguna de estas opciones”. ¿Qué hace el fiscal general porteño coordinando el destino de una causa que lo tiene involucrado con la fiscal de Bariloche? ¿Hubo alguna intermediación de la Procuración General de la Nación a cargo del interino Eduardo Casal o lo hizo por su cuenta y lo puenteó?

Lo cierto es que, tal como informó en su momento El Destape, Mahiques es de meterse en causas judiciales. Lo hizo en el caso de Santiago Maldonado y todo quedó registrado en el celular de Darío Nieto, secretario privado de Macri. El 22 de septiembre de 2017, el mismo día que el caso cambió de juez y pasó a manos de Gustavo Lleral, Darío Nieto anotó en su teléfono: “Gustavo Lleral. Lo nombramos nosotros. Está bien. Serio. Ya tuvimos contactos. Mahiques va a verlo el lunes”. Mahiques es Juan Bautista Mahiques.