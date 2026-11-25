El Senado debatirá mañana el proyecto de Prevención de la Ludopatía, que cuenta con media sanción de Diputados y cuyo estado parlamentario vence este mes. La Libertad Avanza (LLA) tuvo que ceder ante la presión de la oposición y entidades como el Episcopado y las iglesias evangélicas y se limitó a proponerle al peronismo que le habilite dos tercios en la sesión de mañana para un proyecto propio que agrega más regulaciones para prevenir la problemática.

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LLA y el peronismo acordaron que en la sesión de mañana se debata el proyecto con media sanción y se habilitarán los dos tercios para la iniciativa del oficialismo. El texto que viene de Diputados no tuvo el dictamen de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales del Senado, pero en la sesión anterior se estableció que debía tratarse con o sin despacho.

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"Tenemos que defender el interés de la gente. Yo creo que debemos darle una alegría al pueblo argentino, que no entremos en discusión por esto y votemos todos juntos la media sanción de Diputados", planteó el jefe del interbloque Popular, José Mayans, que bregó por el tratamiento del texto que está al límite con el estado parlamentario.

En el plenario de comisiones, la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, expresó que "hay una decisión de resolver el problema de los juegos problemáticos y la salud", pero planteó que hay "tres grandes temas que queremos que figuren". Estos puntos son los que el oficialismo aunará en un proyecto, que le presentará a los otros bloques en labor parlamentaria para que le habiliten los dos tercios.

En ese marco, remarcó que buscarán "la protección de los menores" y el "resguardo de un sistema que genera incentivos permanentes al juego", a través de la restricción a la publicidad.

Bullrich propuso un "artículo que los sitios web o en Instagram que tengan una denuncia, de manera inmediata, sean bloqueados por el Enacom". También insistió en "poner énfasis en todo el texto en la protección sobre los menores".

La ex ministra, además, advirtió, que votará en contra del artículo 17 del proyecto, que modifica la ley del Deporte, y rechaza la inclusión en comisiones directivas de los clubes deportivos de personas ligadas a empresas de apuestas.

LLA junto a los bloques aliados habian promovido en la sesión pasada el pase a comisiones del proyecto de ludopatía con media sanción de Diputados, mientras que el interbloque Popular había propuesto el tratamiento sobre tablas.

Al inicio de la reunión de comisiones, Mayans le había cedido la palabra a Raúl Pizarro, secretario General de la Conferencia Episcopal, que insistió en el pedido que habían hecho los obispos por carta a los senadores para que acompañaran el proyecto que venía de Diputados.

"Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones", afirmó el obispo auxiliar de San Isídro, que había citado las palabras del Papa León XIV sobre las apuestas.