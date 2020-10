Revelan que Macri quedó en jaque por los pases en Boca

Mariano Macri revela en Hermano el libro que escribió Santiago O'Donnell y en el cual es entrevistado, que Isabel Menditeguy -la ex esposa de Mauricio Macri- se quedó con información de los pases de jugadores de Boca que se realizaron en la gestión de Macri como presidente. El dato recuerda que Marcelo "El chelo" Delgado y Jorge "Patrón" Bermúdez habían denunciado que se quedaba con una tajada de los contratos.

"Nuria Quintela, la mujer de Franco, contó a Franco que Isabel Menditeguy, entonces mujer de Mauricio, había bajado información de la laptop de Mauricio sobre los pases de jugadores de Boca para negociar un acuerdo de divorcio de ocho millones de dólares, entre otras historias del clan que sirven para entender el origen del conflicto y cómo se llegó a la ruptura. Mariano dice que rompe el silencio por tres razones", escribe Santiago O´Donnell en el adelanto del libro Hermano de Editorial Sudamericana.

La acusación de Delgado a Macri

En 2005, Delgado había acusado ante los medios que Macri hacía negocios personales con los pases de los jugadores y tiempo después el ahora dirigente de Boca Juniors, Roberto Digón, denunció que el enontonces presidente de Boca le había pedido 500 mil dólares para autorizar el pase.

"No quiero hablar más. Pero hay situaciones que molestan. Por ejemplo, cómo dice las cosas el presidente. El dijo que Boca no es un hotel. Y es una vergüenza. Porque jamás lo pensé. Salió de él decir eso. Entonces, que él se ponga a dirigir, que no haga negocios personales con Boca", dijo Delgado.

Digón aquella vez fue más directo: "Desde hace varios días tenía la información de que Delgado, en forma privada, había dicho que Macri le pidió 500 mil dólares para venderlo, con la amenaza si no aceptaba de colgarlo por dos años".

La acusación de Bermúdez a Macri

En 2005, Bermúdez, ex defensor y capitán de Boca y hoy integrante del Consejo de Fútbol junto a Juan Román Riquelme, se sumó a las acusaciones de Marcelo Delgado contra Macri, y aseguró que "de cada negocio que hace, siempre tiene que pellizcar algo para sus arcas personales".

Bermúdez formuló estas apreciaciones desde Colombia a un canal televisivo, y agregó que "simplemente, en cada negocio que se hacía siempre tenía que quedarle algo a él. La famosa coima o como se la quiera llamar para dar la aprobación. Si no, era un rotundo no".

El ex jugador recordó que "en su momento expresé los pensamientos que tenía acerca de la forma en que el señor Macri maneja sus cosas en Boca, lo que el hacía con el equipo y la institución, los intereses que siempre tenía".