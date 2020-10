Macri involucró a sus hijos en una triangulación fraudulenta de dinero

Luego de entrevista a Mariano Macri para el libro El Hermano de Editorial Sudamericana, el periodista Santiago O´Donnell reveló que el ex presidente Mauricio Macri involucró a sus propios hijos en una maniobra de transferencia de dinero que podría ser investigada por el poder judicial.

"Un presidente que no tuvo empacho en involucrar a sus propios hijos en sus manejos dentro del grupo exponiéndolos al accionar de la justicia al legarles sus acciones y luego ordenarles que votasen a favor de la venta simulada al banco austríaco", sostiene O´donnell en el adelanto del libro que publicó Página 12.

Mariano Macri cuenta que la maniobra fraudulenta comenzó con un pedido de un préstamo millonario a un banco brasileño que el Grupo Macri no pudo pagar. Para intentar eludir el desembolso por la deuda, entonces hicieron una venta simulada de la empresa Sideco que es propiedad del grupo Macri a un banco austriaco.

"El banco austríaco escondería el dinero en fundaciones creadas con ese propósito en el paraíso fiscal de Luxemburgo", explicó O´Donnell en base al testimonio de Mariano Macri.

Macri le negó el tratamiento oncológico a la hija de su hermano con cáncer

Mariano Macri reveló que su hermano Mauricio le negó dinero que iba a utilizar para el tratamiento contra el cáncer de su hija. Además desnudó los negociados del ex jefe de gobierno porteño y lo acusó de atacar a su padre, Franco Macri.

"Mauricio, ¿vos me estás jodiendo? No te importó la salud del viejo, la angustia que el viejo vivió. ¿Te das cuenta, Mauricio? Tampoco te importó la enfermedad de mi hija. Tuve que acudir a mi primo Ángelo a pedirle plata porque el médico oncólogo del Fundaleu que me traía la droga de afuera me cobraba una fortuna y ustedes me dieron vuelta la cara, me habían cortado el grifo, me habían dejado totalmente seco", revela Mariano Macri.

El hermano de Macri cuenta que tuvo que pedir prestado dinero a su primo Ángelo Calcaterra, quien era dueño de la empresa constructora IECSA, vinculada a casos de corrupción en la obra pública. "No logré siquiera que reaccionaran frente al episodio de cáncer de mi hija y tuve que recurrir a mi primo, que fue el que me ayudó. ¿Te das cuenta?", pregunta Mariano Macri en la reconstrucción del diálogo con su hermano.