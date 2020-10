Miriam Lewin cruzó fuerte al diputado macrista Waldo Wolff porque desde Juntos por el Cambio la tildaron de ser "la Gestapo de la información" en referencia a la policía de los nazis y afirmó: "Tengo diez familiares asesinados en el Holocausto".

La Defensora del Público es ex desaparecida en Argentina y familiar de alrededor de 10 víctimas del Holocausto en Europa. "Diputado Wolff, nosotros pertenecemos a una minoría. Un diputado de la oposición ha publicado una foto de (Joseph) Goebbels (ex ministro de Propaganda de la Alemania nazi) dirigida a mí en una cuenta de Twitter", arrancó.

"Me han llamado Gestapo de la información. Tengo alrededor de 10 familiares asesinados en el Holocausto. Estoy a favor del debate ardoroso y apasionado pero con ideas y argumentos, pero no con descalificaciones, odios e insultos", enfatizó la periodista, molesta por las críticas opositoras a la iniciativa del Observatorio Nodio.

Wolff aclaró que él no fue el autor de esa publicación y que "repudia a quien lo haya hecho" y le pidió a Lewin que no lo hiciera cargo a él por las agresiones que pusiera haber expresado otro legislador de su espacio.

"Yo fui denunciado por traición a la patria por el gobierno kirchnerista por el mismo motivo que mis abuelos se escaparon de Alemania por representar intereses extranjeros y corporaciones económicas. ¿Y sabe qué? No me victimizo. Fui a la Justicia y me presenté", contestó.

Además, agregó al participar de una reunión de la comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización: "No me cargue a mí si alguien ha tenido una acción que yo también repudio. En todos lados hay gente que hace cosas desubicadas. No creamos que los extremos están solamente de un solo lado".

Wolff había sido cuestionado por la presidenta de la bicameral, Gabriela Cerruti, por haber denunciado penalmente a Lewin ante la Justicia por supuesto abuso de autoridad por la puesta en marcha del Observatorio NODIO.

"Lamento que un miembro de la comisión haya ido a la justicia a plantear una causa penal para perseguir a la Defensora del Público en lugar de traer el tema a este ámbito. Nos apena profundamente no solamente que lo haya judicializado sino que lo haya hecho ante la Justicia Penal", disparó la diputada kirchnerista. El legislador del PRO replicó que acudir a la Justicia no es sinónimo de "persecución" y recordó que él mismo fue denunciado penalmente en varias ocasiones y no por eso se siente perseguido.

"No creo que la política esté exenta de la Justicia, es la herramienta a través de las cual resolvemos nuestros diferendos. No tengo nada personal con Lewin, en lo personal creo que ha habido abuso de autoridad. La Justicia ha dicho que no", agregó Wolff.