El drama que vivió Gianinna Maradona con una productora de Showmatch en la autopista: "Rompiste el auto"

Gianinna Maradona sufrió un accidente en la autopista.

Gianinna Maradona es la más perfil bajo de las hijas de Claudia Villafañe y Diego Maradona, pero se convirtió en noticia en las últimas horas por un reciente eventos que vivió en la autopista. La hermana menor de Dalma Maradona fue increpada por la mujer que manejaba el otro auto en el choque que ambas protagonizaron.

La celebridad de redes sociales conducía su Mercedes Benz Fox 300 cuando fue embestida por un Citröen C3 conducido por Celeste Roth, quien fue productora de Showmatch. Ambas personas resultaron ilesas de heridas tras el siniestro vial, pero al realizarles el testeo de alcohol en sangre se detectó que Gianinna tenía 0 gramos, mientras que la otra conductora tuvo como resultado 1.96.

En un video que fue tomado por una testigo en el lugar, se puede ver cómo Celeste Roth increpa a la madre del hijo de Sergio "Kun" Agüero por el inconveniente legal en el que estaba metida. "Gianni, todo bien, pero la verdad que me rompés los huevos. No, boluda, me rompiste el auto, ¡la puta madre!", soltó con bronca la productora del ciclo de Marcelo Tinelli.

Gianinna y Dalma Maradona

La dura respuesta de Gianinna Maradona a Mauricio Macri después de que éste hablara de Diego

"Yo soy insignificante para vos, pero vos sos insignificante para el mundo". "Mi papá no, ni siquiera para vos, porque aún después de estar en el cielo seguís dedicándole tu rencor, tu odio, tu tiempo. ¿Será porque nunca se arrodilló ante tu poder?", comenzó su descargo Gianinna. Y agregó: "Ojalá en tu paso por esta tierra le des un cuarto de las alegrías que les dio mi viejo a los argentinos. Y si tenés algo de tiempo, mirá lo que piensa Messi del número 10. Te mando un fuerte abrazo y éxitos!".

La palabra de Mauricio Macri sobre Diego Maradona

"Se terminó la época definitivamente, con todo el amor del mundo porque es un ídolo, de Maradona, que era disruptivo y trasgresor. Y era él, todos dependían de él. La Selección Argentina fue campeona del mundo con el mejor jugador del mundo, pero era un equipo. Cada uno cumplió su tarea y lo acompañó a él", comentó Macri en TN. Y sumó: "Un líder totalmente positivo, pro familia, la mujer y sus hijos tienen un lugar impresionante, humilde, el tipo más querido del mundo, todo un modelo que el argentino empezó a valorar. Que no tengamos como ídolo a alguien disruptivo y trasgresor".

La anécdota paranormal de Dalma Maradona

“Ayer tenía una jornada de rodaje y no podía faltar. Al volver, vi a un chico ondeando una enorme bandera argentina, con el diez de la camiseta de mi papá, y pensé: ‘esto no puede ser casualidad'", comentó Maradona. La actriz luego subió una foto del momento a sus redes y el chico en cuestión le escribió para confesarle: "Fue algo mágico".