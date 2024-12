Saja anunció quién será el DT de Racing si Milito gana las elecciones: "Plan A"

Diego Milito anunció a Sebastián Saja como el director deportivo en Racing en caso de ganar las elecciones y se expresaron sobre Gustavo Costas.

En Racing se respiran aires de tranquilidad por la consagración de la Copa Sudameicana 2024, pero también de tensión por la contienda electoral. En ese sentido, Diego Milito, candidado a presidente de la agrupación Racing Sueña, presentó a Sebastián Saja como director deportivo en caso de resultar elegido en las elecciones del próximo domingo 15 de diciembre y ambos hablaron del futuro de Gustavo Costas en el club.

"Es un día muy lindo, muy especial, que soñe desde hace mucho tiempo, de hoy poder estar presentando a una persona muy especial, quien será, si dios quiere, si el socio nos acompaña con su voto, el director deportivo. Ustedes ya lo conocen, Sebastián Saja será la persona encargada de conducir deportivamente a la institución", comenzó el "Príncipe", sentado al lado del exarquero en la conferencia de prensa.

Luego, Milito expresó que eligió a Saja "por su gran capacidad" y agregó: "Es una persona que sabe trabajar en equipo, que tiene visión a corto, mediano y largo plazo, que tiene sentido de pertenencia, porque tiene esos valores que queremos representar en la institución en el plano deportiva. Y que nos representa, seria y honesta. Es un gran placer que se pueda sumar a nuestro proyecto". Por otro lado, el "Príncipe" le agradeció a su excompañero por haber abandonado el Inter Miami de Lionel Messi en Estados Unidos, equipo en el que se desempeñaba como preparador de arqueros, para intentar armar un nuevo plan en Avellaneda.

Saja, por su parte, agradeció las palabras de su excompañero campeón en 2014 y comentó: "La mejor manera de retribuir esa confianza que me depositaste en mí, es con esta hermosa ilusión que transmitís. Gracias por volverme hacer sentir a Racing muy cerca, eso me movilizó, como volver a formar parte de un equipo con vos". Luego, el exportero deslizó una crítica al mandamás actual Víctor Blanco al pasar. "El día que me fui, yo siempre supe que en algún momento iba a volver. En estos años que pasaron, nunca me sentí cerca del club hasta ese momento en el que vos me llamaste. Y sabía que en algún momento iba a pasar. Ni siquiera mi presente me hizo dudar de tomar la decisión de volver a Racing. Si Dios quiere, a partir del 16 de diciembre volveremos a formar a equipo, por supuesto que con muchísima más responsabildiad que cuando jugábamos".

Saja confirmó a Costas como DT de Racing si Milito gana las elecciones: "Quiero sentarme con él"

Al ser consultado sobre si el plan es la continuidad del estratega en el caso de resultar ganadores, el ex San Lorenzo no dudó: "Es el único plan. Nosotros queremos que, a partir del 16 de diciembre, Gustavo siga siendo el entrenador de Racing". "Me encantaría el 16 poder sentarme con él, creo que lo primero que voy a hacer es poder llamarlo. Quiero escucharlo, saber qué necesita, en qué lo podemos ayudar, qué le faltó, poder potenciar todo este gran trabajo que ha hecho con este plantel para llevarlo al siguiente nivel", se explayó al respecto.

El pasado de Saja en Racing

Después de haber surgido en San Lorenzo de Almagro, de un paso por Europa y una breve experiencia en la Selección Argentina, el " Chino" recaló en Avellaneda en julio del 2011, cuando el club comenzaba a recuperarse de la gestión de Fernando Marín y Fernando De Tomaso. Tras algunos años de frustraciones, con malos resultados, el oriundo de Brandsen fue clave para la consagración del Torneo Primera División 2014 de la mano de Diego Cocca, con Milito como refrerente del plantel.

A mediados del 2016, Saja se despididó del club con 201 partidos en los que recibió 200 goles y convirtió siete, todos de penal. Continuó su carrera en el Gimnástic de España y se retiró del profesionalismo en Zaragoza, en el 2017. En 2018 inició su experiencia como entrenador, con pasos en ese mismo año en Guaraní de Paraguay y Agropecuario en el Ascenso argentino. Luego se fue a vivir a Estados Unidos, en donde fue entrenador de arqueros de Inter Miami, equipo al que renunció en 2024 para intentar regresar a Racing.