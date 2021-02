La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, fue promulgada en octubre de 2009 por Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, propagada por la dictadura militar en 1980. Sin embargo, y tras su asunción a fines de 2015, Mauricio Macri derogó artículos claves para favorecer a los medios hegemónicos. Ahora el sindicalista Hugo Moyano consideró que debería volver a discutirse este asunto para que haya un sistema más democrático.

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el secretario General del Sindicato de Camioneros manifestó: "Creo que debería volver a discutirse una ley de medios porque sino estos tipos hacen un daño. No saben el daño que hacen... Yo los voy a denunciar por el daño que están haciendo. No por el daño de lo que alguien crea o no sino por otro tipo de daño que le causan a una familia. Son muy graves en estos momentos que se viven en el país".

"No puede ser que digan tantas estupideces y barbaridades. Cuestionan a un juez que tuvo la responsabilidad de tomar una decisión. Según ellos, todos los que le dan la razón a Moyano, tienen algo que ver. Los medios tratan de mezclar para perjudicar. Lo voy a denunciar con la Justicia porque es algo grave", agregó Moyano, refiriéndose principalmente a Clarín y La Nación.

En tanto, y con indignación, el hombre de 77 años expresó: "A mí me hicieron allanamientos en todos lados y jamás encontraron nada". Y resaltó: "La misma hija del dueño de La Nación (NdeR: Esmeralda Mitre) contó que su padre tenía cuentas en Suiza y no dijeron nada. Por 2 mangos que le encontraron a mi hija sí. Clarín se quedó en la época de los militares con Papel Prensa y ahora dice cosas de mi hija".

Por otra parte, se refirió a la la reunión que este miércoles habrá entre sindicalistas y el Gobierno: "Me parece importante la convocatoria. El Gobierno ha hecho todos los esfuerzos con todos los sectores. Estos empresarios también tienen que poner la voluntad necesaria".





En tanto, Moyano cuestionó a aquellos que todavía defienden al macrismo: "Los que apoyaron las políticas de Macri no tienen muchos argumentos para no sumarse a algo que va a funcionar mucho mejor". Y apuntó: "El gobierno de Macri hizo un desastre. El dinero que pidió el gobierno anterior se fue a los bolsillos de los que gobernaban".

Acerca de la situación económica que vive el país, y del pedido del Gobierno para que los empresarios no aumenten más los alimentos, opinó: "El trabajador ya hace un esfuerzo. Los empresarios tienen que poner la mejor voluntad y los empresarios que no ayuden van a quedar como los que no ayudan a que el país salga adelante".

En otro tema, Moyano sostuvo que la actual cúpula de la CGT no pudo enfrentar los problemas que causó el gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que los dirigentes saben cuando deben dar un paso al costado.