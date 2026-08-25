Lemoine, sobre la morosidad familiar: "El Gobierno no se tiene que encargar de la micro"

Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en desdramatizar el incremento del endeudamiento y la morosidad entre los hogares argentinos, la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, ensayó una defensa de la gestión libertaria al afirmar que "no es función de ningún gobierno encargarse de la micro" del país. Para la legisladora, quien proponga mejoras en la economía "está proponiendo robar".

"El Gobierno acomoda la macro. Cuando las cuentas estén en orden, el riesgo país en baja, las cosas tienen que acomodarse. Pero no es función de ningún gobierno encargarse de la micro. El que haga eso está proponiendo robar. Eso sería robar", dijo Lemoine en es diálogo con C5N.

La legisladora y maquilladora de Milei habló a la salida de la Casa Rosada, donde llegó para reunirse junto a otros diputados con el Presidente y otros funcionarios del Gabinete. En línea con el discurso del oficialismo, Lemoine indicó que el problema del endeudamiento de las familias que no llegan a fin de mes "es un tema que deben definir los privados".

Las deudas familiares, en la mira

"Tenemos las mismas tasas que Estados Unidos y tenemos menos que Chile y países limítrofes. Si el Estado se hiciera cargo de deudas de un privado, eso se paga con impuestos. El pagador de impuestos no es voluntario, es a la fuerza. Robarle a uno para darle a otro, eso está mal", señaló.

Según explicó, los niveles de morosidad actuales "no son diferentes a los de otros países del mundo" e intentó restarle importancia a las consecuencias que trae no pagar deudas. "Esas personas quedan afuera de conseguir un crédito, los ponen en un Veraz, pero no vas preso por no pagar la tarjeta de crédito. No es la situación más dramática", deslizó.

Y luego agregó: "Sería dramático que alguien tenga que pedir un préstamo a un privado que después va y te rompe las piernas. Eso es gravísimo y no está pasando, afortunadamente".