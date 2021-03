Tras conmemorarse 45 años del Golpe de Estado de 1976, Patricia Bullrich protagonizó un violento ataque contra Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. La legisladora porteña del Frente de Todos e hija de desaparecidos, Victoria Montenegro, disparó fuertemente contra la exministra de Seguridad y el PRO, en su discurso en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue durante la sesión de este jueves cuando la legisladora dejó en claro que "no se puede hablar de Memoria, Verdad y Justicia, sin respetar a los pañuelos" y mostró su molestia remarcando que "no podemos decir que los 30 mil están presentes en esta declaración si no nos pronunciamos". ¿Qué ocurrió? El PRO lanzó un comunicado firmado por Cristian Ritondo -jefe del bloque de Diputados- y la mismísima Bullrich acusando a Estela de renunciar a la defensa de los derechos humanos por sus dichos contra Mauricio Macri.

Con indignación, tras presentar un repudio, Montenegro parafraseó: "'Estela de Carlotto ha renunciado a la defensa de los derechos humanos', ¿cómo se atreven? ¿Saben por qué se atreven algunos? Porque aman la violencia, porque les encanta la violencia". Además los acusó de estar "extasiados frente a la muerte de inocentes" y dejó en claro que no se trata de una casualidad sino de "un posicionamiento político claro". Mientras que disparó: "¿Cómo se les ocurre agraviar a Estela de Carlotto? ¿Qué no tiene autoridad moral? Díganmelo a la cara, a mí y a los 129 que recuperamos nuestra identidad".

Ante esto, les preguntó de qué lado van a estar y diferenció: "¿Del lado de las Madres y Abuelas, del lado de la búsqueda de los Nietos o del lado de esta violencia política que es la misma que tiró bolsas en la Plaza de Mayo con el nombre de Estela de Carlotto? ¿Le parece que es casualidad? A nosotros nos parece que no, no nos podemos ni nos vamos a callar". Y sentenció enviando un mensaje claro: "Las Abuelas se respetan, no lo vamos a permitir porque realmente trabajamos por la Memoria, Verdad y Justicia. Pero ella no es completa si no se respeta como se debe respetar a estas mujeres".

Más allá de los fuertes cruces al repudiable accionar de Juntos por el Cambio, la diputada decidió destacar el trabajo realizado de las mujeres de pañuelo blanco para contrarrestar los terribles dichos de la oposición. "¿Saben por qué es maravilloso el archivo bibliográfico familiar? Porque cuando nosotros aparecemos, a veces, no tenemos nada de nuestros padres. Algunos de nosotros, que tenemos mucha suerte, nos queda alguna foto. Muy pocas, en blanco y negro. Hay otros nietos que aparecen y ni siquiera eso tienen. Las Abuelas, pensando en eso, hace muchos años, salieron a luchar", manifestó.

También recordó su historia y el dolor que la atravesó y todavía la atraviesa: "Tenía 13 días cuando entraron a mi casa, nos secuestraron a mí y a mis papás. Nos desaparecieron, nos tragó la tierra. Y un grupo de mujeres, se enfrentó a ese horror extremo que para muchos de nosotros es inimaginable. Decidieron venir acá, a metros, a luchar, a pronunciarse, a preguntar qué nos había pasado porque las personas no desaparecemos". Y sumó: "¿Sabe a cuánto me encontraron? A 2 mil kilómetros. Las Abuelas me encontraron, ¿saben por qué? Porque nunca dejaron de luchar".

A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura sostuvo: "Los que tenemos un ser querido desaparecido, lo esperamos todos los días. Aunque sepamos que no va a volver, lo seguimos esperando. No tenemos ese cuerpo que nos confirme que se terminó esa vida". Y sentenció: "Ellas salieron a preguntar por nosotros y dieron inicio al símbolo de resistencia, lucha, coherencia y amor más importante de nuestra historia. Esas mujeres, que en aquellos años eran las locas de la Plaza, salieron a buscarnos a todos".

