Gallo Tagle por la maniobra de Larreta para proteger a Macri: "Viola la Constitución"

El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, habló con El Destape Radio sobre la nueva maniobra del gobierno porteño para salvar a Mauricio Macri.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, se refirió al proyecto de la legislatura porteña que habilita al TSJ porteño a actuar en causas federales. "La legislatura de la ciudad no tiene competencia para tratar el traspaso de causas al Tribunal Superior de Justicia", aseguró.

En declaraciones a El Destape Radio, Marcelo Gallo Tagle explicó que "el Congreso Nacional es el que tiene que decidir si hay un traspaso a la Justicia porteña". "Venimos evaluando este tema desde la reforma de la Constitución en el '94 porque no se respetan normas constitucionales. La Legislatura de la ciudad no tiene competencia para tratar el traspaso de causas al Tribunal Superior de Justicia porque no es una provincia", precisó.

Este jueves, la Legislatura de Horacio Rodríguez Larreta trata un proyecto mediante el que se pretende que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad intervenga en causas federales, alegando la autonomía porteña a fin de que los Macri tengan el expediente de su deuda con el Estado que hace poco cumplió 20 años bajo control.

"El Gobierno de la Ciudad no tiene las facultades que tienen las provincias, es un régimen autónomo", insistió Gallo Tagle. "Es como que quisieran legislar una provincia del interior. Hay competencias generadas por leyes federales, quien tiene que modificar nuestras competencias es el Congreso", agregó.

"¿Están pensando en la ciudadanía? Todo eso que se está inventando es crear una instancia adicional, metida por la ventana, para prolongar más aún un proceso", reclamó.

En otro orden, sobre la elección de Horacio Rosatti en la Corte Suprema y la posterior carta de Ricardo Lorenzetti, Gallo Tagle le bajó el tono a la polémica y señaló que "es lógico que cada uno de los integrantes tenga posturas firmes". "En todo tribunal colegiado existen discusiones sobre los temas a tratar y esto se ha tratado de una manera, quizás no la más apropiada, pero tuvieron la altura de salir a aclarar la cuestión en el reportaje que dio Ricardo Lorenzetti", detalló.

Sobre la polémica votación de Rosatti, el juez consideró: "No sé cómo han votado con anterioridad, es un tribunal muy reducido con 3 personas en la discusión". "Había que votar, pero yo no abriría juicio. El propio Lorenzetti marcó la diferencia de criterios", cerró.