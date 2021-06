Falta de controles y abandono a comerciantes: el FdT cargó contra el gobierno de Larreta

Legisladores y legisladoras de la oposición cruzaron al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, por la falta de respuesta ante la pandemia. "No vendan la Costanera", fue el cartel con el que lo recibieron en el recinto.

El Frente de Todos porteño recibió al jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel, con la leyenda "No vendan la Costanera" en un cartel desplegado en el edificio de la Legislatura durante la previa a la sesión especial en la que realizó la presentación de primer informe de gestión del año. Desde el partido opositor de la CABA, se presentaron más de 1.500 preguntas. Entre tantas cosas y frente a la fuerte preocupación por las nuevas variantes de COVID-19, se descartó el refuerzo de controles para garantizar el aislamiento preventivo de 7 días que deben cumplir todas las personas que regresar al país tras viajar al exterior.

Durante la sesión, la legisladora del Frente de Todos, Claudia Neira, manifestó: "Le pedimos al Jefe de Gabinete que por favor nos responda cómo va a hacer la Ciudad de Buenos Aires para llevar a cabo los controles a todas aquellas personas que ingresan al país para evitar el ingreso de la variante Delta. Hoy el ministro Quirós dijo en conferencia de prensa que se hará una visita domiciliaria, pero eso ni siquiera fue ratificado hoy por el jefe de Gabinete cuando se lo preguntamos". La respuesta no fue la esperada: Miguel se limitó a repetir el protocolo vigente, haciendo recaer las garantías del aislamiento en la responsabilidad individual de los ciudadanos y las ciudadanas.

Más allá de esto, la legisladora criticó fuertemente el accionar del gobierno porteño y dejó en claro que cuando Migraciones realizó los controles observó "un 40,87% de incumplimientos" por parte de porteños y porteñas. "¿Nosotros como Ciudad no estábamos enterados? No podemos permitir que la variante Delta ingrese al país porque tenemos que poder recuperar, no solo la salud, sino la vida de miles de porteños y porteñas. Y eso también depende de que la Ciudad cumpla con los controles que debe realizar", remarcó Neira con indignación.

Por su parte, la legisladora del FdT y vicepresidenta del PJ Ciudad, Lorena Pokoik, apuntó directamente contra Miguel y la gestión a través de sus redes sociales. "Comenzó su discurso agradeciéndonos por las propuestas. Agradezca menos e indique a sus legisladores que pongan en debate algunos proyectos que nuestro bloque presentó para dar respuesta a la emergencia que atraviesa CABA", apuntó. Además, criticó las fallas en los cuestionarios del censo realizado para entender la situación social y la falta de "un diagnóstico real", que se refleja en la imposibilidad de generar políticas públicas y la mala planificación de presupuestos.

Quien también se sumó a las fuertes críticas fue el legislador Matías Barrotaveña. "El gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta abandona a comerciantes y trabajadores mientras gasta fortunas en gastos superfluos como encuestas o edificios de lujo en Costa Salguero. Se lamenta en los medios por los fondos de coparticipación, mientras dilapida recursos en plena pandemia destinando más 4.500 millones de pesos a las obras de Costa Salguero, 1.500 millones a Tiro Federal, casi 5.000 millones en veredas, 2.500 millones en pauta y 1.000 millones a encuestas y focus group", disparó sin vueltas.

Cabe destacar que, desde el comienzo de la pandemia, el gobierno nacional sostuvo la mayor carga de la asistencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a través de programas como ATP, Tarjeta Alimentar, IFE, Repro y Repro II y con medidas de alivio fiscal como la suba del mínimo no imponible de ganancias. "En el último mes la recaudación creció más de un 60% con respecto a 2020, superando cualquier proyección de inflación, los nuevos impuestos a Leliqs y Tarjetas de Crédito van a recaudar un monto mayor a la baja de la coparticipación", añadió. Y por último, sentenció: "El gobierno de Larreta no puede seguir mintiendo y diciendo que no tiene recursos, mientras subejecuta partidas en áreas de extrema sensibilidad como ciudadanía porteña o infraestructura escolar".