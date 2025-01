Oficialismo y oposición buscan acercar posiciones por el paquete presupuestario: qué negocian

Tras varias idas y vueltas, las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense se reunieron con los presidentes de los bloques opositores por el Presupuesto, la Fiscal Impositiva y el pedido de Endeudamiento que envió Axel Kicillof en noviembre del año pasado y que el oficialismo no pudo aprobar en las dos sesiones fallidas de diciembre. Vale remarcar que estaba previsto que participaran autoridades del Ejecutivo pero, al "no haber novedades", los funcionarios no fueron y el encuentro, el lunes por la tarde, se suspendió.

Sin embargo, y de manera bastante sorpresiva, el massista Alexis Guerrera convocó a un encuentro a las 15. Lo llamativo es que el mismo lunes, desde el entorno de la presidencia de la Cámara baja, habían comunicado que la reunión se había "suspendido" ya que el Ejecutivo "había pedido más tiempo". Veinticuatro horas después la comunicación fue diametralmente opuesta. Pasadas las 16 informaron que el encuentro se había realizado y participaron Alexis Guerrera; el hombre de Martín Insaurralde en Diputados, Juan Pablo de Jesús; la presidenta del bloque de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin Moro; Diego Garciarena (UCR- Cambio Federal); y Matías Ranzini (PRO).

Sobre el cónclave, desde Casa de Gobierno le bajaron el precio a la reunión: "Si tienen tiempo para reunirse, perfecto", "No hay inconveniente en que se reúnan", ratificaron oficialmente. Además, ordenaron a su espacio: "Que trabajen en alternativas". Según pudo saber El Destape, los presentes "siguieron charlando y tratando de acercar posiciones para tratar de aprobar este paquete de leyes". "El oficialismo no va a dejar de tener diálogo con la oposición porque sería sumar más riesgo a la aprobación", reiteraron. La Coalición Cívica reiteró lo mismo que en diciembre pasado: "No a las facultades delegadas, la autarquía de IOMA, ingresos brutos y Endeudamiento”. Amén de ello nada sucedió. Incluso desde el PRO fueron a menos. "No fue una reunión formal, solo un almuerzo". Además remarcaron que "no se pudo avanzar en nada porque no estaba el Ejecutivo". E

Los otros pedidos de la oposición

Por otra parte, en el bloque UCR - Cambio Federal reconocieron que, durante las últimas negociaciones con el Ejecutivo hubo un pedido formal de distintos cargos en organismos del Estado. Están en disputa bancas en el Consejo General de Educación, el directorio del Banco Provincia, la futura vice procuración - cargo que se crearía - y cargos en tesorería. Sobre esos asientos, el ministro de gobierno, Carlos Bianco, contó que “la oposición tenía que traernos los nombres y el Gobernador los nombraba por decreto”. Era uno por uno, es decir, un nombre por uno que ya estuviera en el cargo para que la oposición no pueda sumar más bancas. Pero nada de ello ocurrió.

Pero además hay 4 vacantes en la Corte Suprema bonaerense. El máximo tribunal de Justicia está compuesto por siete miembros pero debido a jubilaciones, renuncias y un fallecimiento funciona con tres jueves: Daniel Soria, Hilda Kogan y Sergio Torres. La oposición quiere meter cuchara.

La UCR pidió una silla para Marina Sánchez Herrero, la titular del Concejo Deliberante de Mar del Plata y esposa de Maximiliano Abad, diputado radical a nivel nacional. Otro espacio que pidió una silla para la Corte es el bloque de La Libertad Avanza, que hoy lidera Agustín Romo. Vale remarcar que el bloque libertario nunca participó abiertamente de las negociaciones y se reunió por separado con el Ejecutivo. “Si le dábamos una silla, aprobaban todo”, confesó un funcionario provincial.

Lo cierto es que Kicillof cerró la posibilidad a negociar dichos cargos vitalicios. Sobre ello, Bianco dijo que las sillas de la Corte Suprema “no son cargos que tengan que ver con el Presupuesto”. Pero la oposición cree lo contrario. “Es una oportunidad de discutirlo”, dijo el radical y presidente de dicha fuerza Diego Garciarena a este medio. A la fecha todo quedó en stand by; y solo hubo un encuentro informal que no mostró mayores avances.