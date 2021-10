Es ley el proyecto para eximir de impuestos al sector turístico en la provincia de Buenos Aires

Luego de que la Cámara de Senadores realizara varias modificaciones y le diera media sanción por unanimidad, Diputados convirtió en ley la iniciativa que envió Axel Kicillof para eximir de impuestos al sector turístico. Además, el gobierno bonaerense logró aprobar el pliego del director que reemplazará a Juliana Di Tullio en el Banco Provincia.

La Legislatura bonaerense convirtió en ley el proyecto que el gobernador Axel Kicillof envió esta semana y que tiene como objetivo “eximir del pago del impuesto inmobiliario a hoteles y alojamientos bonaerenses”. Las negociaciones no fueron fáciles pero, producto de un necesario diálogo entre las partes, el Gobierno salió airoso y no solo consiguió su ley sino que también obtuvo los números necesarios para aprobar el pliego de Alejandro Formento, el nuevo director que reemplazará a Juliana Di Tullio en el Banco Provincia.

Alrededor de las 15, la Cámara de Senadores sesionó y acompañó la iniciativa tras haber realizado varias modificaciones al escrito original. En ese sentido, el mandatario bonaerense “dio el ok final” y amplió la cantidad de actividades que se verán beneficiadas de la eximición del impuesto inmobiliario. En cambio, desde la oposición señalaron que los cambios fueron una exigencia que, de no cumplirse, no hubieran acompañado.

Por otra parte, el Fondo de Apoyo Económico para Fiestas Tradicionales y Populares establecido en mil millones de pesos fue quitado del escrito ya que, según confirmaron fuentes gubernamentales y legislativas a El Destape, “no es necesaria una ley, sale del presupuesto directamente”.

Lo cierto es que en medio de las negociaciones Kicillof se encontró con una oportunidad política que había pateado para después de las elecciones: logró aprobar el pliego de Formento y contar así con un nuevo director en el directorio del Banco Provincia. Al momento de realizarse la votación, la misma se aprobó “por más de los dos tercios” y ningún legislador o legisladora pidió la palabra.

Beneficios al turismo

El escrito final “exime a los prestadores de servicios turísticos de las deudas por impuesto Inmobiliario, sus intereses y multas a los sujetos que realicen actividades comprendidas como servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residencias similares excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público, servicios de hospedaje temporal que no incluye servicio de restaurante al público, y alojamiento en campings”.

También agregaron “boliches, cines, gimnasios, parques de diversiones, parques temáticos, y espacios y salones en donde se realicen fiestas, convenciones y eventos similares”. Dichos sectores quedarán exentos de las “cuotas 2, 3, 4 y 5 de 2020 y la 1, 2, 3 y 4 de 2021 del impuesto inmobiliario, así como las mismas cuotas del impuesto inmobiliario de planta rural y sub rural, y planta urbana baldía”. La eximición será “desde la entrada en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive”.

Al hacer uso de la palabra la senadora del Frente de Todos, Ayelén Duran destacó las políticas de reactivación impulsadas por el gobernador Axel Kicillof: “Este proyecto demuestra como al gobierno le interesa el turismo y la reactivación productiva, porque tenemos un Estado que acompaña, que está al lado de cada vecino y vecina”.

“La eximición de impuestos genera un gran alivio que tiene que ver no solo el servicio de alojamientos, en cines, en discotecas, en gimnasios, en parques temáticos y también en guardería. Esto ha sido fruto del debate que se da en esta Cámara”, agregó. En tanto, su compañero de bloque, Marcelo Feliú, dijo que “hoy damos una señal política, de un gobernador que tuvo esta iniciativa que supone un esfuerzo fiscal por parte de la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, el senador de Juntos, Andrés De Leo, detalló que “no hubo un solo llamado para ver cómo podíamos haber avanzado en una etapa de condonación de deudas” y además enumeró proyectos similares que presentó su espacio político. Finalmente, a las 19, la Cámara de Diputados sesionó y convirtió por unanimidad en ley el proyecto que giró el Senado.