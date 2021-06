Paliza mediática: Leandro Santoro destrozó a Fernando Iglesias en TN

Le recordó que marcharon contra la cuarentena y lo expuso con una repregunta.

El legislador porteño Leandro Santoro liquidó al diputado nacional por Cambiemos Fernando Iglesias en un debate televisivo en el programa A dos voces de Todo Noticias (TN). El legislador del Frente de Todos le reprochó que hayan realizado marchas anticuarentenas, lanzar falsas denuncias con el laboratorio Pfizer y lo expuso con una repregunta que no pudo responder.

"El momento en que más lo necesitamos tuvieron mezquindad política al hacer politiquería barata de la peor. Te cagaste de risa de los muertos del Covid y ahora que tenemos 80 mil muertos lo único que se te ocurre decir es que no firmaron un acuerdo con Pfizer por una ley que vos votaste", enfatizó Santoro, quien recordó un mensaje de Twitter de Iglesias quien decía que los muertos por Covid serían menos que los fallecidos anuales por gripe.

Santoro luego le reprochó que en abril del 2020 Iglesias manifestó que se vivía en la Argentina "una infectadura" y que era "un perseguido político". En ese momento le preguntó cuáles son las evidencias de que la República está en peligro y en ese momento Iglesias dijo que el "Coco Silly lo quiso "cagar a trompadas". La insólita afirmación despertó la incredulidad de Santoro que evidenció la vergonzosa respuesta.

"Trabajaste para que la gente no crea en la capacidad de las medidas de cuidado. Formaste parte de siete movilizaciones con consignas berreta para que se contagien en distintos lugares. Fuiste una de las personas que menos apoyó la posibilidad de que los argentinos mantuviéramos la unidad cuando más lo necesitábamos", sostuvo.

El insólito mensaje de Fernando Iglesias tras vacunarse contra el Covid

Hace una semana, Iglesias volvió a protagonizar un papelón en las redes sociales cuando después de vacunarse publicó un insólito mensaje contra Rusia, agradeció al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y al ex presidente de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo Illía.

"Acabo de vacunarme con la Astrazeneca. Excelente organización en Costa Salguero, y Ana y Pilar, dos genias! Gracias @horaciorlarreta Gracias @diegosantilli Gracias @FernanQuirosBA. Viva Illia, carajo! Putin #LTA Tuiteando como los cumpas", escribió Iglesias.

El diputado compartió una foto con las dos mujeres que lo vacunaron y las críticas no tardaron en llegarle. Algunos usuarios le reprocharon que no use el barbijo cubriendo su nariz, mientras que otros se burlaron de que haya agradecido a Illia.