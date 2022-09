Vialidad: Cristina Kirchner denunció que "las garantías procesales no aplican si sos peronista"

La Vicepresidenta volvió a cargar contra el pedido de condena que impulsaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Recordó a De La Rua y dijo que para los delitos contra la vida a metros de la Rosada hay "derecho penal liberal".

En el marco del juicio oral de Vialidad, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este domingo un artículo en el que apuntó contra el Poder Judicial y advirtió que "las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista". Recordó los hechos de violencia y muertes de 2001, por los cuales el ex mandatario Fernando De la Rúa resultó sobreseído por el juez Claudio Bonadío. "Para los delitos contra la vida a metros de la Rosada hay derecho penal liberal", lanzó.

"Para el peronismo, Derecho Penal de autor. Para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión (nadie absolutamente nadie podía ignorar lo que pasaba) para ellos Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso", amplió en un texto publicado en Twitter.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Vicepresidenta se refirió a la acusación contra De la Rúa por los asesinatos de manifestantes en las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y sostuvo que "para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión, Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso".

"La Sala 1 de Casación, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, es la que tiene dos causas de Asociación Ilícita, (Memorándum y Hotesur-Los Sauces), que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra o sea… cinco veces juzgada por el mismo hecho", continuó.

Además, planteó que no sólo De la Rúa fue sobreseído por el fallecido juez Claudio Bonadio "en la acusación por homicidio culposo" sino que el jefe de Gabinete de esa administración, Chrystian Colombo y el ministro del Interior Ramón Mestre, "ni siquiera resultaron acusados, pese a que el artículo 102 de la Constitución Nacional, establece la responsabilidad solidaria de los ministros sobre los decretos que firman".

En este sentido, Cristina cuestionó: "¿Nadie fue condenado por la violencia que provocó tantos muertos en la plaza de Mayo y en el resto del país, y que hizo colapsar la institucionalidad en la República Argentina?" Luego puntualizó fallos y apelaciones a lo largo de los años que solo lograron perpetuar la impunidad de los responsables políticos del estallido del 2001.

El alegato de Cristina y cómo continúa la causa

La Vicepresidenta publicó en sus redes sociales el alegato completo de su defensa en la causa Vialidad para poder verlo en orden y por capítulos según cada tema que se trató. Los videos pueden verse a través de su canal de YouTube o haciendo click aquí. En su publicación, Cristina aseguró que esos registros "desmoronan, como un castillo de naipes, las toneladas de mentiras repetidas por los fiscales (Diego) Luciani y (Sergio) Mola".

"Comparto con ustedes lo prometido: el alegato de mi defensa -completo y ordenado- que desmorona, como un castillo de naipes, las toneladas de mentiras repetidas por los fiscales Luciani y Mola", publicó la Vicepresidenta en su Twitter.

En su canal de YouTube, Cristina también publicó 31 videos ordenado y dividido en capítulos, "en la forma en que el letrado defensor Carlos Beraldi llevó adelante la exposición con la que desmoronó las mentiras de los fiscales Luciani y Mola". La serie, titulada "Vialidad: el alegato de defensa completo", acumula más de 16 horas, siendo que en el capítulo 11, la vicepresidenta ejerce su propia defensa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 104 del Código Procesal Penal de la Nación.

El capítulo 1 es "La historia de la Causa Vialidad: cómo llegamos hasta acá. Período 2008-2015" mientras que el final, el capítulo 12, video 32, es denominado "Lawfare". El video más extenso, de casi tres horas, es el titulado "Concentración de la obra pública vial de Santa Cruz y los supuestos sobreprecios" donde Beraldi realizó un exhaustivo detalle de la pericia al respecto.

En tanto, luego de la acusación de la Fiscalía con el pedido de doce años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, llegó el turno del alegato de la defensa de Cristina Kirchner, que comenzó el lunes pasado y concluyó con el pedido de "absolución". Ahora, será el turno de los alegatos de la defensa del resto de los acusados por el presunto direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante el periodo de 2003 a 2015.

En un contundente alegato durante el juicio de Vialidad, Cristina Kirchner apuntó contra el Poder Judicial por la persecución en su contra, remarcó que los fiscales Luciani y Mola mintieron en su acusación y violaron la Constitución por lo que pidió se los investigue por prevaricato.

Denunció que hubo “toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio”. Sobre el final de su ponencia se refirió al intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre pasado y dijo que la Justicia contribuyó junto a los medios hegemónicos de comunicación al clima social que habilitó el ataque. “Me siento en estado de indefensión, muy intranquila”, aseguró.