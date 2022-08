Pichetto defendió a Cristina Kirchner y aseguró que "no hay elementos contundentes" para condenarla

Se trata de la causa vialidad y, el día viernes, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri aseguró que no "ve elementos contundentes" para condenar a Cristina Kirchner como jefa de una "asociación ilícita"

Días antes de que los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner, el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019 y actual dirigente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto aseguró en una entrevista que no ve "elementos contundentes" en la causa en la que se investiga a la vicepresidenta.

Se trata de la causa Vialidad en la que se investiga un supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez entre 2003 y 2015. Los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión para la dirigente. En este sentido, Pichetto -en charla con Jonatan Viale- aseguró que, para él, "va a ser difícil cerrar el esquema probatorio de la asociación ilícita". La voz del actual dirigente de Juntos por el Cambio -quien participó en las elecciones y se prepara para el 2023- es una de las primeras dentro del espacio que va a en contra a lo promovido por la oposición.

Por otro lado, también Pichetto también hizo referencia a la figura en la cual se quiere apuntar a Cristina Kirchner, ya que -según los fiscales federales- es la "jefa de una asociación ilícita". En este punto, el dirigente opositor añadió: "Me parece un poco mucho que un Gobierno se constituya para delinquir". A su vez, añadió: "Puede haber actos delictivos y acciones de funcionarios, pero que el Gobierno sea una asociación ilícita desde el primer día me parece un poco mucho". De esta forma apuntó sobre el escándalo en el juicio que tiene a Cristina Kirchner como una de las acusadas.

En los meses previos a esta fases finales dentro de la Causa Vialidad, Cristina Kirchner acusó a la Corte Suprema, a mediados de julio, de tener "escrita" y "firmada" la sentencia en su contra por la causa por la obra pública en Santa Cruz, después de que el máximo tribunal -compuesto por Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- rechazara sus tres planteos contra cómo avanzó el proceso.

Luego, diversos sectores el oficialismo salieron tanto en ese momento como en los últimos días a denunciar que el Poder Judicial intenta proscribir a Cristina de cara a una eventual candidatura suya en las elecciones 2023. "Quieren proscribir a CFK. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como Evo Morales y Luiz Inácio Lula da Silva", señaló el canciller, Santiago Cafiero, desde sus redes sociales el último domingo.

Ya en la primera audiencia pública en la que compareció como imputada, en diciembre de 2019, Cristina había anticipado una posible condena al sostener: "La historia me absolvió y me absolverá, y a ustedes los va a condenar la historia". "Esto es el 'lawfare' , que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente ni que han sido probados", denunció además.