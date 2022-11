Larreta se sube al ring contra Cristina Kirchner: "Es una vergüenza"

El jefe de Gobierno porteño se refirió al alegato de la vicepresidenta en la causa Vialidad y criticó las últimas palabras de la ex mandataria, quien apuntó contra el Tribunal.

Horacio Rodríguez Larreta criticó las últimas palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el alegato por la Causa Vialidad. La ex mandataria apuntó directamente contra los fiscales Mola y Luciani a quienes acusó de "mentir, agravar y actuar en contra del derecho" y cuestionó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, al que definió como un "pelotón de fusilamiento".

En este contexto, en las últimas horas, el jefe de Gobierno porteño cruzó a Cristina Kirchner y dijo que sus dichos contra el Tribunal que la juzga "son una vergüenza". "Decir que un Tribunal de la democracia es un pelotón de fusilamiento es una verguenza. Es otro ataque más de la vicepresidenta y de todo su espacio político a la Justicia", expresó Larreta en una conferencia de prensa que brindó este miércoles por la mañana para relanzar el programa educativo "Terminá la secundaria".

"No queremos la Argentina del ataque, del agravio, de querer condicionar a la Justicia. Ya nos tiene acostumbrados a eso la vicepresidenta. Hay que condenar cada uno de esos dichos. No hay que dejarse llevar por aprietes de un gremio ni de nadie. La Justicia tiene que actuar de forma independiente", destacó el jefe de Gobierno, quien ya confirmó sus intenciones de ser candidato a presidente para 2023.

También destacó que en la Causa Vialidad hay "un fiscal que presentó las pruebas y un Tribunal que tiene que juzgar de forma independiente", pese a las constantes muestras por parte de Cristina Kirchner y otros testigos para demostrar que hubo 20 mentiras que se dijeron para acusarla de hechos "que no solamente eran falsos, sino que no existieron siquiera". "No hay que meterse, esa es la clave en una república", indicó Larreta.

Juicio por Vialidad: definieron la fecha de sentencia

El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el próximo 6 de diciembre el veredicto en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz que se sigue a 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En sus palabras finales que pronunció este martes vía Zoom, la funcionaria cruzó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. "Como dije antes, la sentencia estaba escrita, lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal acusada como lo pasó con la fiscalía. porque fueron tres años en los que no pudieron probar nada. No solamente descubrimos que eran falsos sino que incluso no habían ocurrido", señaló. "Esta causa va a ser estudiada para ver cómo funcionaba los juzgados que se volvieron partidos políticos", afirmó la vicepresidenta.