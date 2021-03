La ministra de Justicia, Marcela Losardo, adelantó en El Destape Radio que la Comisión Bicameral del Congreso que se encargará de la evaluación del poder judicial "hará propuestas, citará a audiencias públicas, pero no va a poder sancionar jueces, porque no es constitucional".

La funcionaria especificó que la bicameral será un órgano de asesoramiento, no permanente, para un asunto determinado. Además sostuvo que están a la "espera que (la Cámara de) Diputados trate la Reforma Judicial que ya tiene media sanción" del Senado.

Losardo afirmó que la vicepresidenta Cristina Kirchner es sometida a una persecución judicial. "Hay un montón de causas judiciales que tienen vicios, que tienen cuestiones que no fueron atendidas y no se ha hecho nada, entonces qué significa eso. Tengo entendido que la vicepresidenta fue llamada a indagatoria ocho veces en un día. ¿Alguien tuvo ocho indagatorias en un día? no conozco", enfatizó.

"Se lo hicieron a una vicepresidenta que se ajusta a derecho", sostuvo.

En otro tema, Losardo sostuvo que el fiscal Carlos Stornelli debe ajustarse a derecho en referencia a la faltas de indagatorias por la causa de extorsión investigadas por el juez federal Alejo Ramos Padilla. "No puede entenderse como sigue siendo fiscal", sostuvo la ministra.

La funcionaria desmintió a Stornelli, quien en una entrevista en los medios sostuvo que la ministra lo había llamado para solidarizarse cuando comenzó la causa por el espionaje. "Eso es un disparate. Yo no tengo relación con el fiscal Stornelli. Yo no tengo su teléfono, ni tampoco él tiene mi teléfono. ¿A usted le parece que puedo solidarizarme? Ya empezamos a decir cualquier cosa", cruzó.

La titular de la cartera de Justicia se refirió al anuncio de Alberto Fernández de impulsar la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en temas de arbitrariedad y al que se podrá acceder por vía del recurso extraordinario. "Es un tribunal que va a tratar temas de arbitrariedad, no se trata de un tribunal paralelo, porque la Corte va a seguir funcionando como tribunal supremo", sostuvo la ministra.

"Esto ha generado una sobrecarga de causas judiciales en la Corte Suprema que ha llevado a una dilación. Por eso, si se creara un tribunal alivianaría el trabajo permitiendo que a su vez toda la ciudadanía sea atendida en los temas de arbitrariedad", explicó.