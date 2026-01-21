Unidad de cartón: una senadora faltó a una reunión con Santilli y pusieron una gigantografía para la foto 

Una senadora faltó a una reunión con Santilli y le pusieron una gigantografía para la foto

La visita del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, a la provincia de Salta incluyó un episodio insólito luego de que una foto que buscaba mostrar la unidad de La Libertad Avanza terminó siendo motivo de comentarios y burlas en redes sociales. Una senadora estuvo ausente en el encuentro y en su lugar colocaron una gigantografía para completar la imagen oficial.

El hecho ocurrió en la capital salteña donde Santilli se trasladó a la denominada Casa de la Libertad, para encontrarse con el exdiputado nacional Alfredo Olmedo, autoridades locales y dirigentes nacionales de La Libertad Avanza. Allí se buscó mostrar unidad política en un contexto de negociaciones con gobernadores y legisladores para sumar respaldo a la iniciativa de la reforma laboral por la que Santilli viajó para reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz.

Una senadora faltó a una reunión con Santilli y le pusieron una gigantografía para la foto

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, lo que debía ser una postal de unidad terminó en un episodio insólito luego de que en la foto grupal de cierre, los dirigentes posaran junto a una gigantografía de la senadora nacional María Emilia Orozco, quien no pudo asistir al encuentro porque se encontraba de vacaciones en el Caribe.

La ausencia de Orozco, considerada una de las principales figuras libertarias en Salta y posible candidata a gobernadora en 2027, generó incomodidad en el espacio. Para evitar que la imagen oficial quedara incompleta, se decidió colocar un cartón con su figura, que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios locales.

Durante el momento de la foto, Santilli habría lanzado una frase que fue interpretada como un reproche: “¿Qué hace de vacaciones? ¿No hubo temporal en Salta?”. Según el entorno del ministro, se trató de una broma y no de un comentario peyorativo, aunque la textual fue reproducida por medios provinciales como Hola Salta y luego replicada por Infobae.

Duras críticas a la senadora

El episodio se dio en un contexto complejo para la provincia donde en el norte salteño, las intensas lluvias de enero provocaron graves complicaciones en once localidades, con familias incomunicadas y daños materiales en General Mosconi. El Sistema de Alerta Pilcomayo advirtió sobre niveles históricos en los ríos Bermejo y Pilcomayo, con riesgo de desbordes.

La situación hidrológica contrastó con la ausencia de Orozco, que se encontraba en el Caribe, según trascendió. Los medios locales ironizaron sobre la contradicción entre el discurso de austeridad del espacio libertario y las vacaciones de una de sus principales referentes.

En la cuenta oficial de La Libertad Avanza Salta se publicaron dos fotos del encuentro. En la primera, la gigantografía de Orozco no aparece; en la segunda, sí figura en el centro de la imagen. El presidente local del partido, Eduardo Virgil, y otros dirigentes provinciales acompañaron la actividad.

Santilli también mantuvo una reunión con Sáenz en la Casa de Gobierno. Allí, el mandatario provincial le sugirió utilizar el término “modernización” en lugar de “reforma laboral”, argumentando que la palabra reforma genera rechazo en la sociedad. La visita a Salta se enmarca en una gira federal del ministro del Interior. Según la agenda oficial, Santilli viajará este miércoles a Neuquén para reunirse con Rolando Figueroa y el jueves estará en Entre Ríos con Rogelio Frigerio.