La excusa es la firma de un "Acuerdo de Cooperación para la Implementación de Políticas Públicas" entre La Libertad Avanza (LLA) de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la convocatoria para mañana a las 18 en el Teatro Gran Rivadavia en Flores no es inocente.A días del inicio del año de las elecciones 2025, la titular de LLA y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, reunirá a su tropa porteña y bonaerense. Una demostración de poder del partido que milita al presidente Javier Milei en el pago chico del PRO de Mauricio Macri y que gestiona Jorge Macri.

El acuerdo de cooperación tiene como fin la instauración de una "Agenda Interjurisdiccional entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires" y será firmado por Pilar Ramírez y Sebastián Pareja, titulares de LLA porteño y bonaerense, respectivamente.

"El acuerdo tiene como fin articular iniciativas conjuntas en áreas clave como infraestructura, salud pública, educación, trabajo, hábitat e inversiones privadas, buscando un impacto directo y positivo tanto en la Ciudad como en la Provincia. La agenda será impulsada por representantes legislativos y ejecutivos de ambos distritos, con el compromiso de promover iniciativas que reflejen los principios de responsabilidad fiscal, libertad económica y desarrollo sostenible, ejes fundamentales del gobierno nacional", rezó la información difundida por LLA

Tras la firma del acuerdo, el acto tendrá un cierre por parte de Karina Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Como en cada evento que preside la gran hermana del oficialismo, el ingreso no estará habilitado a la prensa.

"Le mostramos un poco los dientes", se jactaron fuentes del karinismo en diálogo con El Destape, cuando se le consultó si el acto del karinismo tiene por objetivo pisarle el pago que políticamente gobiernan los primos Macri. La versión corta del conflicto es que el PRO cree que ellos aportaron lo propio para que LLA llegue al poder, en tanto que los del partido violeta creen que los amarillos vendrán a ellos, ya que se hicieron con su electorado.

La relación del ex presidente y el actual inquilino de la Rosada pasó a estado gélido. Si la colaboración parlamentaria del PRO para con LLA está puesta en discusión, mucho más la posibilidad de una eventual alianza, que parecía más cercana en otros tiempos en los que Javier Milei y Mauricio Macri compartían veladas y milanesas o entrañas.

Si bien se prevee una escenario electoral con acuerdos provinciales propios, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el ex presidente no resignará el dominio político de su partido en la Ciudad - que gobierna desde 2007- ni el poder de su tropa en Provincia.

La tensión en suelo porteño se extiende a la Legislatura, donde el bloque de LLA, presidido por la karinista Ramírez, votó en contra del presupuesto 2025. La gestión de Jorge Macri tuvo que hacer concesiones con la bancada que también respalda a Milei y que lidera Ramiro Marra, uno de los excomulgados por Karina Milei. Por el momento, no hay confirmaciones si el ex candidato a jefe de gobierno está invitado.

"Es un acto de LLA", subrayaron voces del karinismo bonaerense cuando se les consultó por si se le cursó la invitación al diputado nacional José Luís Espert y a los representantes en la Provincia de Bullrich. El primero fue postulado públicamente por Milei como potencial candidato a encabezar la lista oficialista el año que viene, pero no pertenece a la estructura que regentea Karina Milei.

La ministra de Seguridad lidera el sector del PRO que se distanció de Macri y pregona una fusión con LLA. La ex candidata a presidenta del extinto Juntos por el Cambio trajo consigo un grupo de intendentes y legisladores provinciales. "Tienen su esquema y el día de mañana, cuando se cierren las listas, se verá", comentaron fuentes de la comandancia de LLA nacional.

También, acotan, se le cursó invitación a algunos referentes del ala oficialista que operan bajo las órdenes del asesor presidencial Santiago Caputo, que ejercen la militancia y el hostigamiento por redes sociales y streaming y que tienen como rostro visible a Daniel Parisini, quien responde al alias de "Gordo Dan". "Va a ser un acto de gente con cargos: legisladores, funcionarios, concejales", explicaron.

Al igual que Bullrich, los Milei comparten la distancia con Mauricio Macri. Karina avanzó con la instalación de LLA en el hogar de nacimiento del PRO. “Yo estoy comprometido”, se le escuchó decir al ex presidente en el encuentro de la Fundación Pensar. La frase dio a entender que el ex presidente de Boca Juniors no descarta jugar en el año electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que elige senador nacional.

Si bien en algún momento se barajó a Bullrich como potencial nombre para una candidatura a senadora por la Ciudad, el nombre que más fuerza cobró fue el del vocero Presidencial, Manuel Adorni, a quien, en mejores tiempos del vínculo Milei- Macri, el ex presidente rechazaba. Para fastidio del líder del PRO, se espera que el portavoz de el presente en el acto de mañana en Flores