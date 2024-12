Francos cometió un sincericidio con los jubilados y habló de un segundo mandato de Milei

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cometió un sincericidio al admitir que el Gobierno le ajusta a los jubilados. Además, afirmó que Javier Milei será reelecto presidente en 2027 y gobernará hasta 2031, mientras que admitió que el Poder Ejecutivo podría no llamar a sesiones extraordinarias. Tras su reciente internación, la segunda en algo más de dos meses, Francos afirmó que se realizó "chequeos de salud y de todo", pero agregó que los resultados mostraron que está "bien todo, tranquilo".

El funcionario, también, señaló que es un logro en sí mismo haber llegado al primer año de gobierno. "Llegamos al primer año, que es un logro importante. Nadie daba dos mangos por el Gobierno al principio", admitió, y señaló que "todos pensaban que esto no duraba, y no solamente duró sino que lo hizo con logros importantísimos", dijo en diálogo con radio La Red.

Francos habló de la reelección de Milei en 2027

Sin embargo, el jefe de Gabinete apostó a más y señaló que Milei se quedará ocho años en el poder e incluso se animó a dar precisiones sobre qué hará en su segundo mandato. "Creo que por cómo se va desarrollando, diría que sí", respondió ante la consulta de si esperan que el Presidente sea reelecto en 2027.

"Los procesos de transformación llevan tiempo. El desarrollo de la infraestructura para la exportación lo vamos a ver en el segundo mandato de Milei. Vamos a estar licuando gas para exportar a Brasil y a países limítrofes, exportando minería, litio cobre. Seremos uno de los centros de inteligencia artificial del mundo", enumeró Francos sobre lo que espera que ocurra a partir de 2027 si la administración libertaria es reelecta.

Además, anticipó: "En las elecciones de 2025 seremos el bloque más importante en Diputados. En el Senado demoraremos un poco más porque se renueva por tercios". Y afirmó, respecto al futuro de la relación con PRO, que, "más allá de los desacuerdos", "en los temas más trascendentes estamos de acuerdo".

El Gobierno podría no convocar a sesiones extraordinarias

Francos admitió también que no es seguro que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias, cuyo decreto se demora pese al anuncio oficial del vocero presidencial, Manuel Adorni, la semana pasada. "Las extraordinarias tienen que ver con consensos que queremos tratar, como la eliminación de las PASO. Pero hasta ahora no hay consenso. Si conseguimos acuerdos en los próximos días, tal vez convoquemos a extraordinarias", explicó.

Por otro lado, al ser consultado sobre los dichos de ayer del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre la supuesta adquisición de Aerolíneas Argentinas, Francos aseguró que “no tiene sentido” porque lo está expresando alguien que maneja “una provincia que tiene déficit y se endeuda”.

Francos admitió que el Gobierno le ajusta a los jubilados

Sobre el final, el jefe de Gabinete cometió un sincericidio al admitir que el Gobierno le ajusta a los jubilados mientras intentaba justificar el fin de los medicamentos gratuitos de PAMI para buena parte de los jubilados. "La realidad es que si uno permite la compra del 100% de los medicamentos, claramente no alcanzan los recursos. Se debería recurrir al déficit fiscal y emitir dinero, lo que genera inflación", dijo.

En ese punto, al ser consultado por los periodistas sobre si "no había forma de ajustar que no sea a los jubilados", Francos respondió que "no había (otra forma de ajustar). Con los jubilados y con todos", admitiendo así que este grupo quedó incluido en la reducción de partidas. Aun así, buscó corregirse al agregar que "no es que se ajuste con los jubilados, se ajusta con muchas formas".