El PRO le bajó un cambio a Javier Milei: "No hay una sola señal de que quiera acordar"

El PRO le respondió a Milei luego de que expresara el deseo de armar un frente electoral para las legislativas

Luego de que el presidente Javier Milei deslizara esta mañana su deseo de armar un frente electoral con el PRO para las elecciones legislativas de este año, el partido amarillo acusó recibo del mensaje pero dejó en claro que no se quiere dormir esperando una propuesta concreta que por ahora no existe. En diálogo con El Destape AM 1070, el secretario general del PRO, Facundo Perez Carletti, dijo que las declaraciones de Milei "no cambian la idea" que asumió el PRO de fortalecer su partido en los 24 distritos.

"Cada provincia va a ser un mundo, salvo la Provincia de Buenos Aires. De ninguna manera nosotros cerramos la puerta a la posibilidad de encarar un frente electoral. El PRO ha sido un partido frentista y entendemos que hay un electorado en común, es innegbale, por lo tanto puede ser que en una elección legislativa al dividir la oferta pueda ser perjudicial para ambos partidos", explicó Perez Carletti. Y profundizó: "Pero la verdad todavaía no ha habido una propuesta concreta ni ningún ámbito concreto para empezar a discutir este tema. Es más, muchas veces las señales han ido en sentido contrario a lo que el Presidente planeta ante los medios".

Fortalecer el PRO

Perez Carletti defendió la máxima que asumió el PRO para las elecciones legislativas y que apunta a fortalecerse y ganar y retener las bancas provinciales. A contramano de la crítica de Milei, Perez Carletti defendió el desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, San Juan y Santa Fe. "Entendemos que uno no puede estar esperando una propuesta de este tipo (acuerdo elecvtoral), uno tiene que tratar de actuar: como hizo Maximiliano Pullaro y Marcelo Orrego (San Juan) porque nunca llegó una propuesta concreta".

El secretario del PRO también celebró que en las legislativas se estrene el modelo de boleta única porque considera que beneficiará a su partido por la "importancia" que asume el primer candidato.