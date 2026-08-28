Kicillof replica su modelo de Estado Presente en Berisso: “No creemos en el ‘sálvese quien pueda’”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof entregó viviendas, escrituras y equipamiento para la gestión del riesgo y emergencia climática en Berisso. El dirigente replicó su modelo de Estado Presente y afirmó: “Nosotros no creemos en el ‘sálvese quien pueda’ ni en la destrucción del Estado: cuando se les sacan recursos a la educación y la salud, cuando se dejan de hacer viviendas y se abandonan las obras públicas, lo único que se hace es quitar derechos”.

Además, el mandatario remarcó que “ese es el único plan que tiene Milei y el resultado está a la vista: millones de personas endeudadas para pagar la luz, el gas y el alquiler”. El gobernador encabezó este viernes el acto de entrega de viviendas y 517 escrituras gratuitas para familias del municipio de Berisso.

Estuvo acompañado de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el intendente local, Fabián Cagliardi. En ese marco, Kicillof destacó: “Hoy estamos dando pasos muy importantes en Berisso: entregamos viviendas a familias que atravesaban situaciones de mucha vulnerabilidad y escrituras que muchos vecinos esperaban desde hace años”. “Tener la escritura es fundamental porque garantiza que la casa, que es producto del esfuerzo de una familia, pueda quedar para sus hijos y sus seres queridos”, agregó.

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Con una inversión de $1.526 millones, las cinco viviendas modulares ubicadas en Villa Roca fueron destinadas a familias de extrema vulnerabilidad: poseen una superficie de 72 metros cuadrados y cuentan con tres dormitorios, comedor, cocina, lavadero y baño. En tanto, a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa” se entregaron 517 títulos de propiedad gratuitos a vecinos, vecinas y entidades deportivas del distrito.

Por su parte, Mena sostuvo: “Frente a quienes proponen destruir el Estado, nosotros creemos en un Estado eficiente, que nivele desigualdades, garantice derechos y salde deudas de muchos años con los bonaerenses”, agregó.

Además, el intendente Cagliardi señaló: “En este momento tan difícil que nos toca atravesar, contamos con un Gobernador que no les suelta la mano a los municipios y que trabaja todos los días pensando en la gente”. “Todo el proceso de transformación que estamos haciendo en Berisso, con nuevas viviendas, escrituras y obras, es posible gracias a un Estado provincial y municipal que está presente”, explicó.

Durante la jornada, se anunció que la Provincia y el municipio continuarán obras sobre la calle Nueva York y proyectos de cloacas que fueron paralizados por el Gobierno nacional. Además, Kicillof junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, entregó equipamiento para la gestión de riesgo climático: pluviómetros, motobombas, podadoras, motoguadañas, generador eléctrico, gomón e indumentaria para recicladores urbanos, entre otros.

Por último, Kicillof dijo que “el Gobierno nacional niega el cambio climático porque no quiere hacer las inversiones necesarias para enfrentar sus consecuencias; nosotros sabemos que estos fenómenos existen y que tenemos que prepararnos para dar respuestas”. “Los y las bonaerenses cuentan con una Provincia que no esconde los problemas y que transita por otro camino, en el que se defiende nuestra identidad y nuestra soberanía”, concluyó.

Estuvieron presentes el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, Jackie Flores; el subadministrador general del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato; y funcionarios y funcionarias locales.