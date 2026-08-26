Kicillof refuerza la seguridad en Florencio Varela: nueva base de la UTOI y patrulleros

El gobernador Axel Kicillof inauguró una nueva base policial UTOI en Florencio Varela y entregó patrulleros para que unos 150 efectivos cuenten con los recursos que necesitan para proteger a los vecinos. El dirigente, que estuvo acompañado del intendente local, Andrés Watson, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, afirmó que los avances “son parte de una política de seguridad para seguir jerarquizando a la policía y fortaleciendo su presencia territorial”.

La base está ubicada en el centro de la ciudad y cuenta con 120 efectivos y 30 mandos intermedios destinados a fortalecer la prevención del delito y la intervención rápida ante conflictos en distintos barrios. Durante la jornada, se entregaron además siete nuevos móviles adquiridos a través del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad.

"La Provincia de Buenos Aires no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados, aunque el Gobierno nacional se quede con nuestros recursos: formamos cuerpos especiales, los capacitamos y los equipamos para dar una respuesta rápida y eficaz", dijo Kicillof y agregó: "Estamos invirtiendo para mejorar todos los aspectos que hacen a la seguridad: incorporamos tecnología, equipamiento y cerca de 10 mil nuevos patrulleros durante nuestra gestión".

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Por su parte, el ministro de seguridad contó que “la nueva base y estos agentes, que contaron con una formación especializada para cumplir sus funciones aquí, van a colaborar para que los vecinos de Florencio Varela vivan más tranquilos”. “Todas estas inversiones las hacemos con recursos provinciales, ya que el Gobierno nacional nos quitó ilegalmente los fondos específicos que teníamos para fortalecer nuestras políticas en materia de seguridad”, remarcó.

"Esta inauguración consolida un plan integral de seguridad que venimos desplegando entre el municipio y la Provincia: el nuevo destacamento está ubicado en un lugar estratégico y junto a los más de 120 efectivos permitirán que nuestra comunidad viva más segura”, subrayó Watson.

Por último, Kicillof remarcó: "Contamos con más información, coordinación y herramientas para llevar tranquilidad a los vecinos: se acabaron las zonas liberadas en la provincia de Buenos Aires". "Con un Estado presente, articulando con los municipios y el Poder Judicial, demostramos que hay una alternativa para proteger a las y los bonaerenses", concluyó.

Estuvieron presentes el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; el superintendente de Fuerzas de Operaciones Especiales, Walter Chiucaloni; el responsable de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad, Néstor Nazabal; el subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero; la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, Macarena Kunkel; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gustavo Rearte; representantes del Poder Judicial; y funcionarios y funcionarias locales.