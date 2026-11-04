Kicillof y Máximo Kirchner se encontraron para consensuar la reunión del PJ Bonaerense

Aunque las tensiones internas parezcan ir en aumento, los principales referentes del peronismo mantienen abierta la posibilidad de sentarse a resolver cuestiones importantes. Este martes, en un encuentro sorpresivo, el gobernador Axel Kicillof recibió en su despacho al diputado y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, para acordar cómo se desarrollará la reunión del Consejo del PJ bonaerense, convocada para este miércoles a las 17 en La Plata. El principal resultado fue la confirmación del acuerdo para que Máximo asuma como presidente del Congreso partidario, que se convocará para fin de mes. “Queremos hacer un encuentro ordenado”, explicaron sobre los motivos de la reunión.

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Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y el diputado provincial Mariano Cascallares. Los tres ocupan la presidencia, la vicepresidencia y la secretaría general del PJ bonaerense, respectivamente, y en los últimos días habían multiplicado los contactos para que la reunión del Consejo completara su agenda de cinco puntos sin inconvenientes. Máximo llegó a la Gobernación junto al jefe del bloque de diputados provinciales, Facundo Tignanelli, y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Según los voceros de ambos sectores, el encuentro transcurrió en buen clima y hubo predisposición para alcanzar un acuerdo. Una señal que podría abrir la puerta a nuevos consensos, aunque habrá que esperar para saber hasta dónde llega.

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En febrero pasado había quedado acordado que Kicillof reemplazaría a Máximo al frente del PJ bonaerense y que el diputado pasaría a presidir el Congreso partidario. Pero desde entonces las tensiones se acumularon y algunos dirigentes anticipaban una reunión complicada. El último punto del orden del día, “análisis de la situación política, económica y social actual del país”, podía abrir un debate amplio y dar lugar a un cruce de acusaciones entre los sectores. Por eso, cuando este martes Magario y Cascallares se encontraron con Tignanelli para acordar cómo se desarrollaría el encuentro, coincidieron en que lo mejor era sumar a Kicillof y Máximo para terminar de definir los detalles. Ambos aceptaron.

Las tensiones se habían incrementado el fin de semana a partir de una tapa de Clarín: “Kicillof desafía a Cristina: no aceptará un candidato a dedo”. El título aludía a una frase atribuida al gobernador durante una reunión a puertas cerradas con intendentes de su espacio, que su equipo desmintió. Según explicaron, Kicillof había reiterado que todas las candidaturas nacionales y provinciales se definirían en las PASO, sin referencias desafiantes a la ex presidenta, quien este lunes expresó en una nota en The Washington Post su intención de postularse si la Justicia la habilita. Sin embargo, dirigentes del cristinismo se apoyaron en ese título para criticar públicamente al gobernador. Entre ellos estuvo Tignanelli, uno de los participantes del encuentro de este martes.

La conversación en la gobernación aseguró que la reunión del Consejo de este miércoles no tendrá la carga extra de tensión que se preveía por el reencuentro alrededor de una mesa de representantes de todos los sectores. Con todo, persisten en desacuerdos en algunas cuestiones claves como el