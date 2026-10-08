Kicillof defendió la educación pública y pidió una “Argentina para los argentinos”

A 150 años de la aplicación de la Ley N°988 de Educación Común, el gobierno bonaerense realizó un encuentro en el Teatro Argentino en La Plata en el que Axel Kicillof pidió “defender la educación pública mejorándola”, para “cerrarle la boca a los inútiles que vienen desde afuera y que sin conocer critican para destruir”.

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En el encuentro participaron diferentes actores del sistema educativo como gremios, docentes, directores, directoras, y demás espacios para debatir y analizar una norma que ya tiene un siglo y medio de vida. En ese escenario, la Directora General de Cultura y Educación, Flavia Teriggi, el intendente de La Plata, Julio Alak y el Gobernador participaron del panel inaugural del mismo. “Hay que defender la educación pública mejorándola, y así le cerramos la boca a los inútiles que vienen desde afuera y que sin conocer critican para destruir”, afirmó el dirigente en relación al debate sobre un proyecto de ley de La Libertad Avanza llamada “Libertad Educativa”.

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“Tenemos un desafío enorme y estamos bajo ataque, porque quieren terminar con la educación pública”, dijo el mandatario y le preguntó al público presente: “¿Cuál es nuestro desafío?”. “Tenemos que defender la escuela pública pero haciéndolo de manera fundada, explicando bien. Por eso, propongo que en la escuela pública bonaerense, la defensa incluya una discusión en las aulas”.

Para Kicillof, el debate pone en “tensión” al sistema educativo y explicó: “No podemos decir que todo es perfecto, porque sabemos muy bien que no lo es. Entonces, le regalamos a quienes quieren destruir la Universidad Pública el argumento del cambio, de la transformación, de la mejora”. En ese “falso dilema”, propuso: “La mejor forma de defender la escuela pública es transformarla, mejorarla. Asumir nosotros la tarea de ver qué es lo que no funciona y, en lugar de decir ‘lo destruyo’, decir: ‘Esto anda mal, y con coraje y generosidad lo vamos a transformar y a cambiar’, aunque implique ponernos a nosotros en tensión”.

Entre aplausos, el mandatario provincial pidió que el Gobierno Nacional sea “para los argentinos”, es decir, “Argentina para los argentinos”, repitió una y otra vez. Además, puso en valor una histórica frase del general Juan Domingo Perón: “Somos nosotros los que queremos y defendemos la educación pública y la vamos a hacer mejor. Y así le cerramos la boca a los inútiles que vienen desde afuera, y que sin conocer, critican para destruir. Vamos a planificar, vamos a discutir y vamos a implementar todo lo que sea necesario para que la escuela pública argentina siga siendo el orgullo que es hoy”.

A modo de cierre y ovacionado por los presentes, el mandatario dejó un mensaje de cara al 2027: “Lo vamos a hacer también después, en condiciones mucho mejores, cuando podamos dar vuelta este desastre y cuando termine esta pesadilla”.