Kicillof apuntó contra la Corte Suprema por la Ley de Tierras: “El fallo de la infamia”

El gobernador Axel Kicillof cargó las tintas contra la Corte Suprema tras el polémico dictámen sobe el DNU 70/23 que revocó la derogación de la Ley de Tierras porque la consideraba inconstitucional. “Es el fallo de la infamia”, dijo en sus redes sociales y agregó que la decisión de la Corte “es gravísima” y “afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”.

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“Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno ‘Nacional’ tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado”, señaló.

Vale remarcar que, semanas atrás, el Gobierno retiró del proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras en el Congreso porque no obtenía los votos. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”, remarcó Kicillof.

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“Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’. Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros ¡Argentina para los argentinos!”, cerró el Gobernador.

Qué dijo el CECIM tras el fallo de la Corte

Después de conocerse el fallo de la Corte Suprema, que lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el Centro de ExCombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) rechazó la decisión de los magistrados. "En un fallo escueto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de resolver el problema político en que el gobierno de Milei se había metido. Mientras el pueblo gritó con fuerza que 'La Patria no se vende', la Corte entendió que no existe algo así como un bien juridico de soberanía, y rechazó nuestra demanda para evitar la derogación de la Ley de Tierras, que el presidente intentó a poco de asumir, mediante el Decreto 70/23", señaló el CECIM, que hizo referencia al argumento de la Corte para revocar la derogación: el máximo tribunal aseguró que no podía configurarse una "controversia" por una "clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo".

Para el CECIM, la Corte "no exploró el planteo jurídico", sino que se limitó a considerar que la organización de excombatientes "no estaba legitimada". "Dijo, con claridad, que este grupo de ex soldados conscriptos, combatientes de Malvinas, no podemos acudir a la Justicia en defensa de la soberanía. Extraño razonamiento, si atendemos a que esta Corte conforma el Estado argentino, en su esquema de tripartición de poderes. Un Estado argentino que, en 1982, nos mandó a batallar bajo el argumento de la 'defensa de la soberanía nacional'. Rara consideración la de esta Corte. Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal. El fallo no solo se pela con el derecho. Lo hace con la humanidad, con la razonabilidad. Esta Corte es indigna, por la temeridad y violencia con la que, sistemáticamente, violenta al pueblo argentino, a su territorio, a su capacidad de decidir", añadió.