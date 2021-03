El periodista de Todo Noticias (TN) Adrián Ventura integrará el consejo evaluador que deberá decidir quiénes serán los reemplazantes de los jueces Claudio Bonadio por su fallecimiento y de Rodolfo Canicoba Corral por su jubilación.

De acuerdo a Infobae, Ventura tiene lugar debido a que una de las integrantes del jurado Alejandra Lázzaro decidió renunciar a ser parte del consejo evaluador de ese certamen por motivos personales. Representaba la secretaria electoral ante la Cámara Electoral y era una de las cuatro integrantes del jurado evaluador.

Ventura irá en calidad de docente de Derecho Constitucional. "Sí, soy yo. Salí sorteado como profesor de derecho constitucional. Doy clases hace 30 años y soy doctor en derecho, aunque sea más conocido como periodista”, le dijo el periodista al medio.

Los demás integrantes del jurado son Roberto Atilio Falcone, juez de tribunal oral federal de Mar del Plata; Omar Florencio Minatta, integrante de la Cámara Penal de Chubut y Adriana Molina, académica de la Universidad Nacional del Litoral.

Adrián Ventura: "Una vez casi fallezco"

Ventura sorprendió a sus compañeros del noticiero en TN con una faceta de su persona que pocos conocían. Al parecer, es un aficionado a destinos turísticos arriesgados y si es en la altura, mucho mejor.

Así lo manifestó cuando se mostró un video viral en el que una mujer se asomaba al precipicio de una montaña y hasta contó una anécdota en la que casi muere en un trágico accidente en Bariloche.

"Una vez casi fallezco en un lugar así. Me caía. Fuera de broma, me pasó en el sur, me quedé enganchado con el brazo. Fue en Bariloche, se desmoronó el piso, se abrió, y me quede enganchado del brazo. Hace ya 20 años de esto", relató el periodista económico.