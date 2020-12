El Juez Juan María Ramos Padilla analizó la situación del Poder Judicial a un año de la llegada al poder de Alberto Fernández. Al respecto, remarcó que siguen las personas en los mismo lugares y remarcó el el mensaje de Cristina Kirchner, el cual entendió como un ultimátum para, en 2021, avanzar con una mejor Justicia en la Argentina. Al respecto, añadió: "Cristina mandó un ultimátum"

En diálogo con Alocarla, por El Destape Radio, Ramos Padilla aseguró que durante este Gobierno “se hicieron muchas cosas buenas pero en materia de Justicia, fue un horror porque no se hizo absolutamente nada. Están los mismos en los mismos lugares haciendo las mismas porquerías" pero analizó que “Cristina mandó un ultimátum y creo que Alberto lo va a escuchar. Quisieron hacer las cosas con un excesivo cuidado".

En ese mismo sentido, Ramos Padilla aseguró que la parte del Gobierno que tenía obligaciones con la Justicia no tenía nada que hacer con la pandemia" por lo tanto podrían haber avanzado. Por otro lado, agregó: "Para colmo, se mandaron con una reforma que no reforma nada". "Si hubiéramos empezado el 12 de diciembre, hoy estaríamos mucho mejor. Aún con la pandemia". Además, finalizó: "como dijo Cristina, hay funcionarios que no funcionan", explicó el magistrado.

Por otro lado, en la entrevista que Juan María Ramos Padilla concedió en El Destape Radio, agregó que "en materia judicial perdimos un año. Milagro Sala dijo algo así como que hace cuatro años la tiene presa Macri y hace un año un gobierno nacional y popular. Faltó la decisión del Poder Ejecutivo fuerte. Tengo la esperanza, a partir del discurso de Cristina, que la decisión se tomó". "Esa Corte Suprema no puede seguir ni diez minutos más".



"Espero que haya una decisión política fuerte y podamos empezar con una república completa, no con una república renga. Ahora está peor que antes, no sólo siguen haciendo lo que hacían sino que están tratando de acomodar todas las porquerías que han hecho", sostuvo Ramos Padilla.



El magistrado agregó que esta "es la peor Corte de la historia. Superó todo lo imaginable en un Gobierno democrático. Las Cortes se sostienen a sí mismas con su prestigio y la confianza que despiertan en la sociedad. Podés hacer la mejor sinfonía pero si no tenés los músicos que cumplen, no te va a salir bien".



Por eso, entre otras cosas, aseguró que "esta Corte se va a caer sola. Primero mandaría el pliego de Highton de Nolasco al Senado para que la rechacen. La Corte tiene que cumplir con la Constitución, si cumpliste 75 te tenés que ir. Sólo se despiertan con sus temas. Tenés la causa Blaquier y el Ingenio Ledesma pero tenés a Rosenkrantz sentado ahí hace cuatro años y no se preocupan".



"El Consejo de la Magistratura tiene que empezar a trabajar. Todos sabemos las porquerías que pasaron y el Consejo se sienta a mirar como si fuera una película, como hizo la Corte en estos cuatro años", por ejemplo en el caso Milagro Sala", agregó.