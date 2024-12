Unos pocos datos a modo de introducción. Primero, la cuenta corriente del balance de pagos comenzó a ser deficitaria desde hace varios meses, pero el ingreso de capitales por el blanqueo todavía lo compensa. La “bala de plata negra” fue un éxito, pero representa un stock, no un flujo que continuará en el futuro. Segundo dato, la recaudación tributaria siguió recuperándose en noviembre. Si bien cuando se mira el detalle no crecen todos los impuestos vinculados a la actividad (no crece IVA, pero si seguridad social y exportaciones), no deja de ser un “proxi” de recuperación económica.