Sudan TV dice que el ejército está a punto de arrebatar el palacio presidencial a los paramilitares

A Sudanese national flag is attached to a machine gun of Paramilitary Rapid Support Forces (RSF) soldiers as they wait for the arrival of Lieutenant General Mohamed Hamdan Dagalo before a meeting

La televisión estatal de Sudán dijo el jueves que el ejército está a punto de tomar el control del Palacio Presidencial en Jartum de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) paramilitares, lo que marca un cambio significativo en un conflicto que dura ya dos años y que amenaza con fracturar el país. A última hora del miércoles, estallaron fuertes enfrentamientos cerca del palacio, se escucharon explosiones y el ejército lanzó ataques aéreos contra el centro de Jartum, según informaron testigos y fuentes militares a Reuters. Después de casi dos años de guerra, el RSF controla la mayor parte del oeste de Sudán y partes de la capital, Jartum, pero ha ido perdiendo terreno en el centro de Sudán frente al ejército. Las dos facciones militares dieron un golpe de Estado en 2021, lo que descarriló la transición a un gobierno civil. La guerra estalló en abril de 2023 después de que los planes para una nueva transición desencadenaran un conflicto violento. La guerra ha provocado lo que la ONU denomina la mayor crisis humanitaria del mundo, y tanto las RSF como el ejército han sido acusados de violaciones generalizadas de los derechos humanos. Con información de Reuters