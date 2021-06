En la gestión Garavano, abogado clave de la “Ruta del Dinero K” fue 13 veces al Ministerio de Justicia macrista

Se trata de Santiago Viola, que representó a uno de los hijos de Lázaro Báez y fue clave en la operación sobre la falsa reunión entre CFK y Casanello en Olivos para desplazar al juez del expediente. El Destape obtuvo sus ingresos al Ministerio que conducía Garavano a través de un pedido de acceso a la información pública.

El abogado Santiago Viola, que cumplió un papel clave en la causa bautizada por Clarín “Ruta del dinero K”, estuvo al menos 13 veces en el Ministerio de Justicia durante la gestión de Germán Garavano. Al menos no es un eufemismo: tal como reveló El Destape, el ex ministro de Macri manipuló los registros de ingreso a ese organismo clave del lawfare y por ahora no se pueden reconstruir las reuniones que hubo allí.

Viola defendió a uno de los hijos de Lázaro Báez y fue el impulsor de la operación que instaló que el juez Sebastián Casanello se reunió con CFK en la Quinta Olivos. Fue falso, la reunión nunca existió.

La mayoría de los ingresos de Viola fueron para ver a Juan Bautista Mahiques, hombre clave del Lawfare. Mahiques fue el armador de varias operaciones judiciales, fue apuntado como el que visitaba incluso a jueces para torcer sus fallos y funcionó como articulador del entramado de persecución judicial a opositores. Muchas de las entradas de Viola entradas no tienen precisiones porque Garavano manipuló las planillas, según se desprende de la respuesta que la actual conducción de la cartera le brindó a El Destape ante un pedido de acceso a la información pública.

Lo que está claro es que en plena “operación Báez” -cuyo objetivo era comprometer judicialmente a CFK-, Viola estuvo en el ministerio de Justicia. La mayoría de las visitas coincide con movimientos importantes del expediente.

Quién es Santiago Viola

Viola es un abogado que estuvo complicado judicialmente por su rol en la operación que se montó para instalar que el juez Casanello se reunió con CFK en la Quinta de Olivos. Se trató de una maniobra mediático-judicial a través de la cual se buscó correr al magistrado federal de la causa de la “Ruta de dinero K”. ¿La razón? Que no avanzaba contra Cristina Fernández de Kirchner. En noviembre del 2020, la Cámara Federal porteña habilitó que se avance con la investigación en su contra –y la de un espía de la AFI- al revocar el sobreseimiento que se le había dictado en primera instancia respecto a su rol como armador de la operación.

Las visitas de Viola

De acuerdo a las planillas de ingreso al Ministerio de Justicia a las que tuvo acceso El Destape mediante un pedido de acceso a la información pública, Viola visitó con frecuencia a Juan Bautista Mahiques. Mahiques fue un funcionario muy importante, quien tuvo a su cargo la relación con el Poder Judicial y con el Servicio Penitenciario Federal. Representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el macrismo, Mahiques está imputado en la causa de la Mesa Judicial PRO junto al propio Garavano. Actualmente, es el Fiscal General de la Ciudad y es cobijado por Horacio Rodríguez Larreta.

Que Viola visitara a Mahiques no es menor. El periodista Ariel Zak reconstruyó que uno de los cruces que tuvo el poderoso Mahiques con Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los camaristas federales puestos a dedo por Macri, tuvo como centro a Viola y su en rol la operación contra CFK y Casanello. Así lo publicó Zak en Cenital: "los magistardos tenían buen vínculo con el representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, Juan Mahiques, pero que la relación sufrió un irremontable cortocircuito por una decisión que los jueces tomaron en un expediente que interesaba al funcionario. Se trata del caso en el que se investigó a quienes montaron una operación contra el juez Sebastián Casanello para acusarlo de haber estado en la quinta de Olivos durante la gestión kirchnerista. Dicen que el fallo que irritó a Mahiques fue aquel con el que Bruglia y Bertuzzi dispusieron el procesamiento del abogado Santiago Viola, otrora defensor de uno de los hijos de Lázaro Báez, a quien sindicaron como el orquestador de la maniobra. Ese abogado es amigo del funcionario de Cambiemos que, de todas formas, festejó semanas más tarde cuando la Cámara de Casación revocó esa resolución y benefició al letrado con una falta de mérito".

En síntesis, Mahiques les pidió a Bruglia y Bertuzzi que sobreseyeran a Viola, algo que después cumpliría el camarista Mariano Borinsky, asiduo visitante de Macri en Olivos. Seis meses después de que intervinieran Bruglia y Bertuzzi la sala IV de la Cámara de Casación, con el voto Borinsky, benefició a Viola al anular la decisión de la instancia previa. Con esto, volvió a deslindar de responsabilidad penal en el caso a Viola y al ex espía Eduardo Miragaya (la acusación del armado fue contra ambos). La resolución judicial se firmó el 3 de mayo pasado. Es curioso: hubo dos testigos truchos condenados por afirmar que Casanello estuvo con CFK pero aún no hay autores intelectuales de esa maniobra. Y Borinsky, que se reunió 16 veces con Macri en Olivos, interviene en causas sobre la falsa reunión de CFK con Casanello.

Pero esta historia no terminó. Lázaro Báez declaró como víctima en la causa en que se investiga el espionaje ilegal macrista y que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora. Ese expediente ahora pasó a Comodoro Py por los votos de Borinsky (otra vez) y Javier Carbajo.

Tal como pudo reconstruir este medio, en su relato Báez comprometió a Viola y al espía Miragaya, entre otras personas. Dijo, por ejemplo, que estando detenido lo presionaban para que nombrara al estudio de Claudia Balbín, madre de Viola y vinculada al agente Miragaya, como representante legal. Pretendían que se arrepintiera y apuntara contra CFK. Quien terminó contratando los servicios de Viola fue uno de los hijos de Lázaro, Leandro.

En este contexto un dato no debe pasar desapercibido: en julio del 2020 se hallaron en el despacho que era de Mahiques documentos de empresas de Lázaro Báez –detenido y espiado durante el gobierno cambiemita-. La información fue entregada por las autoridades a los investigadores de la causa de la Mesa Judicial.

Los 13 ingresos de Viola a Justicia

Como en los casos de la Operación Olivos y La Cueva de Pato, publicados por El Destape, son tan importantes los ingresos como el contexto. La cronología revela coincidencias entre los ingresos de Viola al ministerio que comandaban Garavano y Mahiques y los movimientos en la causa bautizada por Clarín "La Ruta del Dinero K". El bautismo fue a fuego: los jueces y fiscales la nombran así en el expediente. Un Código Penal aparte.

Los primeros tres encuentros. El 8, 14 y 15 de enero de 2016 se dieron las primeras visitas de Viola al Ministerio de Justicia. No hay mayores precisiones sobre su destino dado la precariedad de los registros de ingreso a la cartera que condujo Germán Garavano (ver nota aparte).

Cuarto encuentro. El 6 de mayo de 2016, el abogado Santiago Viola –quien representó legalmente a Leandro Báez- entró a las 15.45 al Ministerio de Justicia. No hay referencias sobre a quién fue a ver. Ese día fue clave en el “caso Báez”. Clarín, por ejemplo, dedicó 8 notas a ese proceso judicial:

“El socio de los Kirchner, en un laberinto que armó él mismo”, escribió Nicolás Wiñazki en un “escenario”. “Ruta del dinero K. Martín Baez ya está ante Casanello y presentaría un escrito”, se informó. “Cómo era la primera casa de Lázaro Báez antes de tener 150 propiedades”, fue otro de los títulos del matutino porteño. “Al igual que su padre, Martín Báez no declaró y presentó un escrito ante Casanello”, se añadió en otra nota. “Casanello ordenó la captura del dueño de la Rosadita”, se publicó en la misma jornada en Clarín. “Cómo encubrían a Baez en la AFIP de Echegaray”, también se podía leer aquel día. “Martín Baez criticó al fiscal y dijo que no tiene nada que explicar”, fue otro título de esa jornada en que Viola ingresó al Ministerio de Justicia. “Un sector del gobierno tentado de usar el freno de mano”, fue la octava y última nota del día.

Dos días antes, el 4 de mayo de 2016, se habían producido diversos allanamientos en el marco del caso Báez. El empresario había sido detenido el 5 de abril de ese año. Tal como reveló Alejandra Dandan en El Cohete a la Luna, el policía que los trasladó el día de su captura fue Juan José Reiriz, mano derecha del entonces jefe de la Superintendencia de Investigaciones Federales y esposo de la agente de la AFI María Mercedes Funes Silva, procesada por espionaje ilegal. Entre los 28 casos de espionaje que se le achacan a “Mechi” está el de Lázaro Báez, quien fue espiado en el penal de Ezeiza.

Pero lo más importante estaba por venir y tenía a Viola como protagonista: un mes después del ingreso del abogado al Ministerio de Justicia, el 6 de junio de 2016, Infobae tituló: “El hijo de Lázaro Báez volvió a recusar al juez Sebastián Casanello”. Quien hizo la presentación fue uno de los hijos del empresario, Leandro Báez. Infobae ahondó: “En el escrito que hizo su abogado patrocinante Santiago Viola se revela que en el estudio jurídico recibieron ‘gran cantidad de información anónima’ sobre el supuesto encuentro en la Quinta de Olivos en 2015 entre la entonces presidente Cristina Elisabet Kirchner, Báez y el juez”. La operación “Casanello en Olivos” se había activado.

¿De quién recibían esa “gran cantidad de información anónima”? Tal vez en alguna de sus 13 visitas al ministerio que comandaba Garavano.

Quinto encuentro. El 1° de febrero de 2017, Viola ingresó nuevamente al ministerio que comandaba Garavano. Entró a las 17.17. Ese día empezaba el año judicial. Dos días después, Clarín tituló: “Causa Los Sauces. Citaron a indagatoria a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López por lavado de dinero”.

Sexta visita. Ocurrió el 11 de septiembre de 2017. Viola fue a ver a Juan Bautista Mahiques, según los registros. Ese mismo día, Clarín también abordó el caso de Báez pero desde un escrito de CFK: “El escrito de Cristina: criticó a Macri y a los medios, y defendió los negocios con Lázaro Báez”.

Séptimo ingreso. El 15 de marzo de 2018, Viola vuelve a ver a Mahiques. Al día siguiente, la portada de Clarín fue: “La Justicia Argentina ya tiene la cuenta de Báez y sus hijos por U$S 21 millones”.

Octavo encuentro. Doce días después, el abogado reingresó al ministerio de Justicia. Nuevamente fue a ver a Mahiques. Al día siguiente, Clarín publicó 2 notas sobre Báez:

"Se complicó mucho más la situación judicial del empresario K. Procesaron a Lázaro Báez por evasión impositiva y lo embargaron en 250 millones de pesos”. La firmó Daniel Santoro, procesado por sus vínculos con la banda de D’Alessio. “La ruta del dinero K. Lázaro Báez pidió su excarcelación y recusó al fiscal del tribunal oral”.

Novena visita. Viola va a ver a Mahiques el 23 de agosto de 2018. Al día siguiente, Clarín publicó: “Lázaro Báez, indagado por asociación ilícita fiscal en Bahía Blanca”. Eran tiempos del Lawfare al palo. Aquel 24 de agosto, la portada de Clarín fue: “José López vinculó a intendentes con las coimas de la obra pública”. Como titulo secundario se resaltó que se allanaron “dos casas de Cristina”.

Décimo encuentro: 15 de noviembre de 2018. Viola se reúne con Mahiques. Ingresa a las 15.48. Eran tiempos en que las noticias sobre Báez se repetían en los diarios hegemónicos.

Por ejemplo, dos días antes del encuentro, el 13 de noviembre de 2018, Clarín tituló: “La Justicia detectó que Lázaro Baez y Ernesto Clarens circularon U$S 70 millones, e investiga facturas truchas”.

El 14, el matutino porteño publicó: “’La ruta del dinero K’: el Gobierno apeló la falta de merito de Cristina Krichner”. Y seis días después: “Pese a la prohibición, Lázaro Báez alquiló una estación de servicio por más de un millón de pesos al año”

Lázaro Báez era el puente que el macrismo quería usar para complicar judicialmente a CFK. Y lo utilizó en diversas causas: desde la “Ruta del dinero K” a la “Obra Pública vial en Santa Cruz” y los casos “Hotesur” y “Los Sauces”.

Undécimo ingreso: 17 de diciembre de 2018. Viola vuelve a la cartera que conduce Garavano. No hay referencias sobre a quién va a ver. Ingresó pocos minutos antes de las 14. Ese mismo día, Clarín publicó: “Causa Hotesur. Embargan el dinero de las estaciones de servicio de Lázaro Báez que alquiló pese a la prohibición”.

Dos días después: “sospechas de corrupción. El tribunal que juzga a Lazaro Baez decidirá el destino social de los bienes de sus empresas”.

Duodécima visita: 24 de abril de 2019. Viola se encuentra con Mahiques. Ese mismo día, Clarín publicó: “Sospechas de corrupción. El hijo de Báez se despega: ‘Lázaro nos decía 'yo manejo la caja'”. “El menor de los varones del empresario declara en el juicio oral por ‘La ruta del dinero K’. Rechazó la acusación por lavado y se quejó por el daño en las estancias durante los allanamientos”. Al día siguiente, Clarín informó en su portada: “Declaró un hijo de Báez y responsabilizó a su padre”.

Habían pasado 3 años desde el inicio del proceso contra el empresario pero las noticias en torno a Báez seguían siendo redituables para el entonces oficialismo.

Decimotercer ingreso: 13 de mayo de 2019. Tres meses antes de las elecciones, Viola visita una vez más a Mahiques. Ese día, Clarín publicó: “Los negocios con Báez. Todo listo para el primer juicio oral a Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública de Santa Cruz”. “El Tribunal Oral Federal 2 organizó el comienzo de las audiencias para el 21 de mayo, cuando la ex presidenta deberá estar presente. Durante un año, se escuchará a 160 testigos”. Ese juicio está vigente y tiene imputada, con una acusación floja de papeles y argumentos, a la actual vicepresidenta de la Nación. Es decir, a pesar de la derrota electoral del macrismo la persecución judicial contra los dirigentes entonces opositores resultó efectiva y aún sigue vigente.

Pero la persecución dejó sus huellas. Los documentos que publica El Destape (Operación Olivos, La Cueva de Pato y ahora la saga sobre el Ministerio de Justicia) revelan los aceitadas relaciones que existieron entre abogados, fiscales, jueces, espías y funcionarios clave del Poder Ejecutivo en pleno Lawfare.