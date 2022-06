UCR y PRO sondean formulas transversales en provincia de Buenos Aires

La foto de Cristian Ritondo y Maximiliano Abad reavivó la posibilidad de que la oposición logre fórmulas que incluyan al PRO y la UCR en una misma boleta. La discusión también se planteó a nivel nacional pero todavía no habrá definiciones porque ambos partidos quieren ser protagonistas.

Además de la definición de candidaturas, uno de los grandes enigmas que hoy envuelve a la oposición en materia electoral es la composición de las listas. Si serán puras o serán cruzadas. Si habrá opciones PRO frente a alternativas radicales o si llegarán a un acuerdo que derive en un mix de ambos partidos. La discusión se planteó a nivel nacional pero también en la provincia de Buenos Aires, donde la UCR todavía no presentó un nombre para intentar disputar la gobernación. La foto de Cristian Ritondo y Maximiliano Abad se inscribió en esa línea de especulaciones que, sin embargo, no tendrán ninguna conclusión pronta.

El diputado y candidato de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, que en el último tiempo mostró también un acercamiento conceptual con Patricia Bullrich, se reunió con el presidente de la UCR bonaerense e impulsor de la candidatura de Facundo Manes, Abad. El encuentro fue promocionado por el legislador en sus redes sociales y por una figura fuerte de su armado provincial, Alex Campbell. La publicación de este último, además de la foto, pareció marcar un rumbo bastante concreto: ¡Qué lindo trabajar con este equipo en Buenos Aires ".

Uno de los participantes aseguró que charlaron un poco de todo, menú dentro del cual se destacó la unidad del espacio y, al mismo tiempo, no negó una conversación sobre el armado de ofertas electorales mixras. Cerca de la construcción vidalista también se especuló con que los dos candidatos más fuertes del PRO, Ritondo y Diego Santilli, apostarán por incluir a un radical en la lista. Esto es parte del gesto del cambio respecto al 2015, darle a la UCR un lugar más protagónico. En esa búsqueda, Abad se plantó como una figurita buscada pero no habrá definiciones en el corto plazo.

El universo Santilli, sin embargo, no está en esa instancia de internismo. El diputado tiene una buena relación con Abad, incluso con Gustavo Posse, como parte de un armado que solidifique la confianza entre los espacios y permita un trabajo conjunto. Pero lejos está de ofrecer ahora la vice por dos cuestiones: primero, sería un debate muy alejado para los problemas actuales y repercutiría de forma negativa en la dirigencia política. Segundo, porque el radicalismo sigue firme en su postura de presentar opciones propias.

La UCR todavía no eligió un nombre para disputar la gobernación pero el presidente del Comité provincial empezó a sonar fuerte y la foto con Ritondo no significó un respaldo a la candidatura del hombre del PRO. En su entorno entendieron que no es momento de pensar si habrá o no fórmulas cruzadas y advirtieron que dos listas diferentes, sean quienes sean sus integrantes, deberían mostrar diferencias claras entre si. Algo que podría ser difícil si la UCR y el PRO comparten boleta.Hoy, el escenario sigue siendo de interna.

Abad se convirtió en una persona muy destacada en el PRO bonaerense por su manejo del partido y de la relación con los amarillos. A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en la provincia no se evidenció una interna feroz entre ambos partidos, cómo sí sucedió con Mauricio Macri y Gerardo Morales.

Esa relación conflictiva no se extendió, sin embargo, a la que Horacio Rodríguez Larreta tiene con la dirigencia de la UCR. Las fórmulas cruzadas también son un punto de debate a nivel país. El jefe de Gobierno tiene tres opciones para ocupar la vice candidatura. Según la fuente, el orden varía pero los nombres serían los de Gustavo Valdés, el propio Morales y la senadora Carolina Losada. Desde el radicalismo prefirieron no dar el debate, al menos en este momento.

Es que también a nivel nacional la UCR quiere su candidato propio y hoy hay dos posicionados. Por un lado, Morales. Por el otro, Facundo Manes. Según fuentes del PRO, el neurocientifico jamás podría integrar una lista con Larreta porque no tiene una buena relación con el jefe de Gobierno. Algo que definieron como una cuestión meramente personal del autor de bestseller. Según el radicalismo, Manes es candidato presidencial o nada. En los últimos días ya estuvo por el norte del país y el conurbano bajo el sello "empatía" sin banderas partidarias, parte del concepto de "renovación" de la política.

En esa lógica, la foto entre Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich también se leyó en línea con la posible construcción de fórmulas cruzadas. Ese encuentro se dió en Mendoza el 13 de junio y fue meramente institucional. Lo cierto es que nada está definido, pero se transformó una duda central de estos tiempos. Qué internas tendrán lugar y cómo serán las opciones, si puras o mixtas.