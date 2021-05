El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, dijo este domingo que en el espacio opositor de Juntos por el Cambio (JXC) "no hay duda de que el líder natural es Mauricio Macri" y admitió que durante la anterior gestión "hubo problemas y errores que se cometieron". A la vez, adjudicó las apariciones de Macri de los últimos días a que "poquito a poquito el movimiento electoral va permeando" de cara a las elecciones.

En diálogo con Radio 10, el jefe comunal del PRO -exministro de Hacienda porteño en la gestión macrista- pidió en primer lugar reconocer que en JXC "un activo importante desde que se perdieron las elecciones hasta ahora es que se ha mantenido unido". Entonces fue consultado sobre el liderazgo en disputa en ese espacio. "No hay duda de que el líder natural es Mauricio Macri", opinó Grindetti. Pero reconoció "nuevos liderazgos" que nacen "sobre todo cuando uno está en la oposición", entre los que mencionó a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Jorge Macri y referentes de la UCR y de la Coalición Cívica.

Sobre la intensa actividad política de Macri en los últimos días, dijo que puede suceder que "por el acercamiento de las elecciones haya una mayor aparición de todos los dirigentes" en el ámbito público, porque "poquito a poquito el movimiento electoral va permeando" el escenario. De candidaturas pidió no opinar. "Nos debemos una charla interna, hay tiempo para eso, y hay decisiones individuales en el medio y no quiero aparecer presionando", se excusó.

También dijo que veía "muy bien" que en determinadas secciones electorales llegado el caso haya internas. Además, habló de su perfil moderado y su construcción junto a peronistas del distrito. "Hay una coincidencia en un montón de cuestiones y en Lanús el peronismo está perfectamente integrado", afirmó.

También dijo que suele "confrontar con políticas, no con personas", pero defendió a Macri, que durante un foro en Miami dijo que el populismo "azota" la Argentina. "No porque uno no esté de acuerdo con el populismo deja de reconocer que en el Gobierno nuestro hubo problemas, y errores que se cometieron", aclaró el intendente de Lanús.