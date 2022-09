Mauricio Macri hizo un guiño para que vuelvan las AFJP

Además, insistió en que Aerolíneas Argentinas debe dejar de ser financiada por el Estado. Qué dijo del diálogo con Cristina.

El expresidente Mauricio Macri hizo un guiño para volver a privatizar el sistema jubilatorio al ponderar el sistema de las AFJP. Además, insistió en que Aerolíneas Argentinas debe dejar de ser financiada por el Estado.

En diálogo con Radio Mitre, el líder de Juntos por el Cambio aseguró que al kirchnerismo "le llevo mucho tiempo demolernos como país", y enumeró: "Teníamos reservas, había AFJP que habían ahorrado plata, había gas y petroleo en cantidad. Todo eso desapareció".

"El lugar donde nació el populismo, con Evita y Perón, será el lugar donde se va a terminar", exclamó el exjefe de gobierno porteño en relación a las elecciones presidenciales de 2023. Según su mirada, "hasta Copperfield fracasaría con este método populista" y remarcó que "estas ideas no van, fueron un fracaso".

Con el mismo sesgo privatista, ponderó que las empresas low cost "nos llevaron a todos lados, a tarifas mas baratas que Aerolíneas, y ahora pagamos millones de pesos para sostenerla". Sin brindar ninguna precisión del origen de la información, soltó: "Menos del 40% de la gente piensa que Aerolíneas debe seguir siendo del Estado".

No es la primera vez que Macri se pronuncia en este sentido. En mayo había expresado: "No poner un dólar más. Si Aerolíneas no puede mantenerse como una línea aérea común, entonces que no exista más. Hay otras líneas aéreas que nos van a llevar a donde necesitemos, vamos a conectarnos al mundo sin tener que darle a Biró y sus amigos 700 millones de dólares por año. No va más".

No al diálogo

Por otra parte, condicionó la posibilitad de entablar un diálogo con el oficialismo para calmar el clima de tensión política tras el intento de asesinato contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner: “Si nos vamos a sentar para hablar de esa agenda, sentémonos. Pero si vamos a sentarnos para hablar de cómo maniatar a la Justicia, de cómo demoler aún más nuestro sistema institucional que es frágil- que por eso no tenemos un nivel de inversión como el que tendríamos que tener para la potencialidad de nuestra gente-, no”.

A su vez, se desligó de la violencia ejercida hacia las figuras del peronismo desde la oposición y los medios de comunicación: "No me agredan mas dicen y ellos son los que agreden. Ustedes son los que difunden discursos de odio, que tiraron toneladas de piedras". Y agregó: "¿Estar en contra de ustedes es predicar odio? Nunca mas nos dejemos correr por el discurso progre cínico. Vamos a avanzar en las reformas que liberarán a la Argentina".

En otro pasaje de la entrevista, adelantó que próximamente sacará un libro con su autoría que se llamará "Para qué", donde se explayará sobre sus experiencia de liderazgo. También abordará qué se debe hacer en la Argentina, con ejes que él define como "la recuperación del mérito y la cultura del trabajo".

Por último, concluyó: "Nadie está gobernando la Argentina hoy, está a la deriva, al borde de un Rodrigazo, como se lo leí a Cavallo ayer. Hoy Massa adquirió protagonismo y solo genera parches, sin resolver los problemas. Estamos en una situación límite".